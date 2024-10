Nov boj za dragoceni točki in novo bogato dogajanje v Stožicah

Da so Krimovke v tej sezoni sposobne velikih stvari, so opazili tudi v taboru tekmic

Še ena posebnost sobotnega spektakla bo tako imenovan magic seat. Eden od obiskovalcev bo naključno izbran, da sedi na tem posebnem sedežu, kjer ga bo pričakal darilni paket. Pestro dogajanje se bo nadaljevalo tudi na družbenih omrežjih, saj bo med torkom in četrtkom potekala nagradna igra, v kateri bodo podarili pet parov vstopnic za sobotno tekmo.

Seveda ne bodo manjkale niti tradicionalne nagrade, ki jih bodo med premori streljali v občinstvo z veliko pištolo in tako obdarili številne navijače. Vse to obljublja, da bo sobotna tekma nekaj posebnega. Krimovke so pripravljene, da na domačem parketu nadaljujejo svoj zmagovalni niz ...