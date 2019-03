Nov dosežek švicarskega maestra: Federer v Dubaju do stotice

Teniški maestro Rodger Federer je nastopil že v 152. finalu v karieri ter vpisal še osmo zmago na 2,7 milijona evrov vrednem turnirju v v Združenih arabskih emiratih. V finalu je v dveh nizih ugnal mladega grškega tenisača Stefanosa Tsitsipasa z 6:4 in 6:4. Slednji je Švicarja že ugnal v polfinalu odprtega prvenstva Avstralije. Grk je pred dnevi osvojil turnir v francoskem Marseillu, po finalu v Dubaju pa se je prvič v karieri uvrstil med prvo deseterico tenisačev na svetu.

"Uresničil sem sanje. Lepo je zmagati tu v Dubaju. To je moja osma zmaga tukaj, kar je hkrati moja srečna številka, ob tem pa jubilejna stota. Hvala vsem, ki ste mi pomagali do tega dosežka," je ob novem dosežku povedal Švicar, ki je postal šele drugi tenisač v zgodovini s trimestnim številom osvojenih turnirjev. Več jih je na svoji teniški poti osvojil le AmeričanJimmy Connors, ki je med letoma 1972 in 1989 slavil na 109 turnirjih.