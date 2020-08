Na kriteriju Dauphine tudi merjenje moči Pogačarja in Rogliča

Letošnji kriterij bo močno gorsko obarvan, saj bo vseh pet ciljev gorskih. Od mesta Clermont-Ferrand, kjer se bo pričela sredina etapa, do gorskega letališča Megeve, kjer bo zaključek zadnjih dveh etap konec tedna, kolesarje čaka pester program. V etapah jih v petih dneh čaka 18 vzponov druge, prve in neuvrščene (težji kot prve) kategorije. Prečkali bodo območja Auvergnea, Foreza, Chartreusa in savojskih Alp do slikovitega zaključnega prizorišča. Pomembnost dirke kot pripravo na Tour dokazuje tudi startna lista, na kateri je vseh dvanajst najboljših kolesarjev z lanskega Toura. Med glavnimi favoriti za zmago bo gotovo tudi Primož Roglič (Jumbo-Visma), zmagovalec dirke po Ainu, kjer je ugnal tudi lanskega zmagovalca Toura Kolumbijca Egana Bernala(Ineos). "Sem samozavesten, čutim, da napredujem. Treba je ostati miren, to je bila pripravljalna dirka,"pred sredinim startom pravi Bernal, ki ga moč ekipe Jumbo-Visma na dirki po Ainu ni vrgla s tira.

Na startu bo poleg Rogliča še en odlični slovenski kolesar Tadej Pogačar,prvi adut moštva UEA Emirates za to dirko. "Nekatere etape na Dauphineju mi bi lahko ustrezale, ampak glavni cilj je priprava na Tour de France,"je za spletno stran svoje ekipe UAE Emirates dejal 21-letnik. Za Emirates bo v Franciji dirkal tudi Jan Polanc, za Bahrain-McLaren pa Matej Mohorič. Poleg zmage bo imelo moštvo, ki bo slavilo na tej dirki, tudi manjšo psihološko prednost pred tekmeci pred nadaljevanjem sezone.

Na kriteriju Dauphine bo v boju za zmago tudi Francoz Pinot(Groupama-FDJ), ki ima rad gorske etape, pa Richie Porte(Trek-Segafredo),Mikel Landa (Bahrain McLaren) Nairo Quintana. V četrtek bo cilj na prelazu Porte, v petek v gorski vasici Saint-Martin-de-Belleville, pred tem se bodo kolesarji povzeli na 2000 m visok prelaz Madeleine, v soboto in nedeljo pa v smučarskem središču Megeve.