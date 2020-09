Nov mejnik neuničljive Williamsove: Serena do rekordne 102. zmage v New Yorku

Poslavlja se tudi Belgijka Kim Clijsters . Sedemintridesetletno povratnico v teniške arene je s 3:6, 7:5 in 6:1 premagala 21. nosilka, Rusinja Jekaterina Aleksandrova . Clijstersova se je februarja po sedmih letih vrnila na teniška igrišča, v New Yorku pa ni nastopala od leta 2012. Belgijka je medtem trikrat rodila, v Flushing Meadowsu pa je slavila v letih 2005, 2009 in 2010.

Poslovila pa se je njena sestra Venus Williams . S 6:3 in 7:5 jo je premagala Čehinja Karolina Muchova . Tudi Venus je poskrbela za rekord, saj je na turnirju v New Yorku nastopila že 22. v karieri, slovita Čehinja Martina Navratilova , ki je kasneje dobila tudi ameriško državljanstvo, je na US Opnu nastopila 21-krat.

"To je super. A mislim, da tega zdaj ne znam ceniti dovolj, saj sem sredi turnirja. Zdaj ni pravi čas, da bi se ukvarjala z rekordi, saj mislim na to, kako bi dobila turnir," je povedala igralka, ki se želi s 24. zmago na turnirjih za grand slam izenačiti z avstralsko rekorderko Margareth Court . Njena naslednja tekmica bo Rusinja Margarita Gasparjan .

Murray do preobrata proti Nišioki

V moški konkurenci je enega najbolj napetih dvobojev dobil nekdaj prvi igralec s svetovne lestvice Škot Andy Murray. Tudi on je lani zaradi poškodbe kolka napovedoval konec kariere, a je preveč pogrešal teniško igro. Da je kolk še v zadovoljivem stanju, je dokazal v dvoboju z Japoncem Jošitom Nišioko, ki ga je po preobratu premagal s 4:6, 4:6, 7:6 (5), 7:6 (4) in, 6:4. Dvoboj je trajal kar štiri ure in 38 minut.

Precej lažje je šlo lanskemu finalistu Rusu Danilu Medvedjevu, ki je s 6:1, 6:2 in 6:4 ugnal Argentinca Federica Delbonisa.

Pozno sinoči se je poslovil tudi slovenski teniški igralec Aljaž Bedene. V prvem krogu je izgubil proti Fincu Emilu Ruusuvuoriju in že končal nastope na turnirju, kjer se je lani prebil v tretji krog. Finec je dvoboj, ki se je zaradi dežja začel z enourno zamudo, dobil po treh urah in 12 minutah igre s 6:3, 3:6, 6:1, 4:6 in 6:1.

V posamični konkurenci slovenske barve tako brani le še Kaja Juvan. Devetnajstletna Ljubljančanka, ki prvič v karieri nastopa v New Yorku med članicami, se bo po zmagi v uvodu v drugem krogu pomerila s pet let starejšo Anetto Kontaveit iz Estonije, 14. nosilko in 21. igralko na svetu.