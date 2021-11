Nov mejnik zlate olimpijke: Garnbretova preplezala prvo žensko 8c na pogled

Janja Garnbret je letos postala prva olimpijska prvakinja v zgodovini športnega plezanja. Na tekmi svetovnega pokala v Kranju je slavila tudi 31. zmago v svetovnem pokalu – toliko jih ni dosegla nobena druga športna plezalka ali športni plezalec.

Sedemkratna svetovna prvakinja si je po koncu tekmovalne sezone privoščila kratke plezalne počitnice v bližini priljubljenega španskega plezališča Oliana. Tam je v začetku novembra preplezala dve smeri 8c, najprej Fish Eye, manj kot 48 ur kasneje pa še American Hustle. Obe smeri je preplezala na pogled, kar pomeni, da je vzpon opravila v prvem poskusu v neznani smeri, brez predhodnih informacij.

Težavnost 8c je trenutno najtežja smer, ki jo je na pogled preplezala ženska. Garnbretova je prva in za zdaj edina, ki ji je to uspelo, medtem ko je v klubu 8b+ na pogled devet športnih plezalk, med njimi Slovenki Maja Vidmar in Vita Lukan, ki je ta mejnik dosegla oktobra letos. O mejniku izjemne slovenske plezalke so prvi poročali na spletni strani planetmountain.com. Zapisali so, da je kot prvi moški smer 8c na pogled preplezal Judži Hirajama leta 2004, po 17 letih pa je ta podvig kot prvi ženski uspel še neuničljivi Garnbretovi.