Nov podvig Čeha

V metu diska je bil zbran praktično celoten svetovni vrh. Drugi je bil aktualni olimpijski in svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske (67,16 m), tretji pa Avstralec Matthew Denny, četrti na OI lani Tokiu (67,07 m). Peto mesto je osvojil nekdanji svetovni prvak Andrius Gudžius iz Litve (66,53 m), peto pa bronast na prejšnjih OI in SP Lukas Weisshaidinger iz Avstrije (65,64 m). Čeh je v prvi seriji vrgel 61,86 m, eno slabših daljav sezone. S predzadnjega mesta pa se je ne tretje povzpel že po drugi seriji, ko so mu namerili 65,65 metra. Pred njim sta bila le še Stahl (67,16 m) in Gudžius (66,53 m). Ptujčan je nadaljeval izjemno, 69,42 m so mu namerili tretjič in po polovici tekme je bil že v vodstvu. Stahl s 66,94 m in Gudžius s prestopom nista zmogla stopnjevati izidov. Kristijan Čeh je v četrtem poskusu vrgel 64,18 m, tekmeca skoraj dva metra več, vendar sta ostala za njim. Čeh je imel 64,90 m v peti seriji, v kateri je Gudžius izgubil tretje mesto. Prehitel ga je Denny z osebnim rekordom 67,07 m. Stahl je znova presegel 66 m, a ostal drugi in precej za Čehovim tretjim metom. Slovenski rekorder je končal tekmo z 69,68 metra in je tako še popravil najboljši dosežek tekem. Stahl je vrgel nekaj prek 62,5 metra, Denny pa je ostal brez veljavnega poskusa v zadnji seriji, ko je metala le prva trojica.