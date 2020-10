Nov podvig Martina Strela: Preplavati želi cel svet

Ultramaratonski plavalec Martin Strel napoveduje nov neverjeten podvig. Po Donavi, Mississippiju in Amazonki želi pri skoraj 70 letih zdaj obkrožiti kar cel svet, medijsko pozornost pa izkoristiti za opozarjanje na vse večje onesnaženje oceanov in rek. "Gre za največjo znanstveno-plavalno ekspedicijo v zgodovini," pravi Strel. Takšna ekspedicija pa ne bo zalogaj le zanj, temveč tudi za številne znanstvenike, zdravnike, kuharje in celo gostujoče plavalce, ki naj bi ga na odpravi spremljali.