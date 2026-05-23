Nov podvig Zale Marie Žibret: drugič zapored z medaljo na EP

Po seriji odličnih nastopov in zmag nad vrhunskimi evropskimi tekmicami je v odločilnem dvoboju za bron s 3:1 premagala Črnogorko Jovano Damjanović ter Sloveniji priborila novo veliko medaljo.

Zala Maria Žibret je skozi celotno prvenstvo pokazala izjemno zrelost, borbenost in športni karakter, njena predanost ter dolgoletno trdo delo pa sta se znova obrestovala na največjem evropskem odru. " Zelo sem srečna in hvaležna vsem, ki me podpirajo. Brez ljudi ob meni takšni uspehi ne bi bili mogoči ," je po osvojeni medalji povedala 21-letna članica KK Ljubljana.

Ponos ob velikem dosežku ni skrival niti njen trener Matija Matijević, ki Zalo spremlja že od začetka športne poti: " Zala je nastopila vrhunsko, zbrano in taktično zelo zrelo. V odločilnih trenutkih je pokazala, zakaj sodi v evropski vrh. "

Uspeh Zale Marie Žibret predstavlja še eno pomembno potrditev kakovostnega dela slovenskega karateja in navdih za mlade športnike, ki stopajo po njeni poti. Od slovenskih karateistov je na EP do zelo solidne uvrstitve prišla še Maša Magajna, ki je v kategoriji do 50 kilogramov zasedla deveto mesto.

Predstavljamo slovensko člansko reprezentanco:

– Jure Sluga, kata (KK Seki)

– Maša Magajna, kumite -50 kg (KK Mawashi Postojna)

– Lara aković, kumite -55 kg (KK Mawashi Postojna)

– Hana Debeljak, kumite -61 kg (KK Ljubljana)

– Elizabeta Molnar, kumite -68 kg (KK Ljubljana)

– Zala Maria Žibret, kumite +68 kg (KK Ljubljana)

– Jaka Gaal, kumite -75 kg (KK Radvanje)

– Diandra Bekčić, para-karate K22 (KK Velenje)

Za strokovno podporo in pripravo reprezentance skrbijo:

– Matjaž Končina, selektor za borbe

– Matija Matijević, trener za borbe

– Štefka Seki Golač, trener za kate in para-karate