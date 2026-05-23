Nov podvig Zale Marie Žibret: drugič zapored z medaljo na EP

Ljubljana, 23. 05. 2026 17.24 pred 10 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Slovenska reprezentanca na prvenstvu v Frankfurtu.

Slovenski tabor v Frankfurtu slavi nov izjemen uspeh v karateju. Mlada karateistka Zala Maria Žibret je na evropskem prvenstvu osvojila bronasto medaljo v kategoriji nad 68 kilogramov in tako še drugič v karieri stopila na evropski oder za zmagovalce. Mlada Slovenka je s tem ponovila podvig izpred dveh let v Zadru. Skupno je to četrto odličje za slovenski ženski karate na prvenstvih stare celine.

Matija Matijević
FOTO: Karate zveza Slovenije

Po seriji odličnih nastopov in zmag nad vrhunskimi evropskimi tekmicami je v odločilnem dvoboju za bron s 3:1 premagala Črnogorko Jovano Damjanović ter Sloveniji priborila novo veliko medaljo. 

Zala Maria Žibret
FOTO: 24ur.com

Zala Maria Žibret je skozi celotno prvenstvo pokazala izjemno zrelost, borbenost in športni karakter, njena predanost ter dolgoletno trdo delo pa sta se znova obrestovala na največjem evropskem odru. "Zelo sem srečna in hvaležna vsem, ki me podpirajo. Brez ljudi ob meni takšni uspehi ne bi bili mogoči," je po osvojeni medalji povedala 21-letna članica KK Ljubljana.

Preberi še Lia Krvina do bronaste medalje na mladinskem evropskem prvenstvu

Ponos ob velikem dosežku ni skrival niti njen trener Matija Matijević, ki Zalo spremlja že od začetka športne poti: "Zala je nastopila vrhunsko, zbrano in taktično zelo zrelo. V odločilnih trenutkih je pokazala, zakaj sodi v evropski vrh."

Slovenska reprezentanca na prvenstvu v Frankfurtu.
FOTO: Karate zveza Slovenije

Uspeh Zale Marie Žibret predstavlja še eno pomembno potrditev kakovostnega dela slovenskega karateja in navdih za mlade športnike, ki stopajo po njeni poti. Od slovenskih karateistov je na EP do zelo solidne uvrstitve prišla še Maša Magajna, ki je v kategoriji do 50 kilogramov zasedla deveto mesto.

Predstavljamo slovensko člansko reprezentanco:
– Jure Sluga, kata (KK Seki)
– Maša Magajna, kumite -50 kg (KK Mawashi Postojna)
– Lara aković, kumite -55 kg (KK Mawashi Postojna)
– Hana Debeljak, kumite -61 kg (KK Ljubljana)
– Elizabeta Molnar, kumite -68 kg (KK Ljubljana)
– Zala Maria Žibret, kumite +68 kg (KK Ljubljana)
– Jaka Gaal, kumite -75 kg (KK Radvanje)
– Diandra Bekčić, para-karate K22 (KK Velenje)

Za strokovno podporo in pripravo reprezentance skrbijo:
– Matjaž Končina, selektor za borbe
– Matija Matijević, trener za borbe
– Štefka Seki Golač, trener za kate in para-karate

karate matija matijević

