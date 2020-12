Nov, že sedmi poraz Celjanov v ligi prvakov

Ukrajinci so v dvoboj krenili odločno in v peti minuti povedli s 3:1. Celjani v uvodu niso našli poti mimo razpoloženega beloruskega vratarja Ivana Maroza, potem pa se jim je le odprlo. Že sedem minut kasneje so slovenski prvaki povedli s 7:4.

Domači so nato strnili obrambo, preprečevali lahke zaključke Celjanov, v napadu pa je odlično delovala predvsem igra na krožnega napadalca. Posledica je bilo izenačenje na 7:7 v 18. minuti. V nadaljevanju prvega dela se je sicer razigral Žiga Mlakar, ki je dosegel tri gole zapovrstjo (10:9), a je nekaj naivnih napak v obrambi ter zapravljena sedemmetrovka botrovalo vodstvu Ukrajincev za dva gola.

Dodatne težave je predstavljala še poškodba Domna Novaka, ki je vskočil na desno krilo namestoGašperja Marguča (koronavirus) in Tima Cokana, ki je v Zaporožje odpotoval z načetim gležnjem. Slednji je moral nato v nadaljevanju stisniti zobe, še naprej pa je Celjane v igri držal Mlakar, ki je v prvem polčasu dosegel pet golov (14:13).

V drugem delu so domači hitro prišli do najvišje prednosti na tekmi (20:16), Celjani pa so se po zaslugi spremenjene obrambe na 5-1 s takojšnjim delnim izidom 3:0 približali na vsega gol, Mlakar pa je z osmim golom izenačil na 22:22. Sledila je napeta končnica, Celjani pa so imeli tri priložnosti, da bi povedli, a jih niso izkoristili, na drugi strani so Ukrajinci z dvema goloma pred zadnjimi devetimi minutami znova nekoliko pobegnili (27:25).

Patrik Lebanje v 56. minuti še izenačil na 27:27, a so Ukrajinci znova po dveh napakah Celjanov v napadu povedli za dva gola, zdržali zadnji nalet slovenskih predstavnikov ter dobili še tretji obračun zapovrstjo v letošnji izdaji lige prvakov. Najbolj učinkovit je bil danes v celjski vrsti Mlakar z devetimi zadetki, pri domačih pa Vjačeslav Bohan s šestimi.