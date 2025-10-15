Svetli način
Nov poziv judoistične zveze k začasnemu umiku Fabjana

Oplotnica, 15. 10. 2025 11.42 | Posodobljeno pred 52 minutami

STA
V torek se je v Oplotici sestal izvršni odbor Judo zveze Slovenije, od tam pa so naslovili nov poziv v celjski klub Sankaku, da naj se trener Marjan Fabjan do končanja postopkov proti njemu umakne z dela v telovadnici, je potrdil generalni sekretar zveze Aljaž Sedej.

Marjan Fabjan
Marjan Fabjan FOTO: STA

Proti trenerju Marjanu Fabjanu poteka preiskava zaradi domnevnih več primerov fizičnega in psihičnega nasilja ter spolne zlorabe. Pri Judo zvezi Slovenije so izpostavili, da trenerja do konca preiskav in morebitnega sodnega postopka ne bodo uvrščali v reprezentančne selekcije. V skladu z mnenjem etične komisije Olimpijskega komiteja Slovenije pa so klub Sankaku zaprosili, naj trener začasno prekine delo s tekmovalci.

Preberi še Fabjan v odprtem pismu zavrnil vse očitke: To je produkt zlonamernega podtikanja

Kot je še dejal Aljaž Sedej, si na zvezi želijo, da se postopki na Policiji, v primeru nadaljevanja pa tudi na tožilstvu in sodišču, čim prej končajo, saj zadeva močno vpliva na judo v Sloveniji in vse vpletene.

KOMENTARJI (2)

SEHE
15. 10. 2025 12.33
+3
Uf tak psiho bi moral bit nekje pod nadzorom!
ODGOVORI
3 0
3tmb
15. 10. 2025 12.13
+2
Kaj toti še vedno trenira al kaj...
ODGOVORI
3 1
