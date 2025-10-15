Nov poziv judoistične zveze k začasnemu umiku Fabjana

Proti trenerju Marjanu Fabjanu poteka preiskava zaradi domnevnih več primerov fizičnega in psihičnega nasilja ter spolne zlorabe. Pri Judo zvezi Slovenije so izpostavili, da trenerja do konca preiskav in morebitnega sodnega postopka ne bodo uvrščali v reprezentančne selekcije. V skladu z mnenjem etične komisije Olimpijskega komiteja Slovenije pa so klub Sankaku zaprosili, naj trener začasno prekine delo s tekmovalci.
Kot je še dejal Aljaž Sedej, si na zvezi želijo, da se postopki na Policiji, v primeru nadaljevanja pa tudi na tožilstvu in sodišču, čim prej končajo, saj zadeva močno vpliva na judo v Sloveniji in vse vpletene.
