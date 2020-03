Nov primer dopinga v slovenskem športu? Začasen suspenz Martine Ratej!

Omenjena analiza je pokazala na prisotnost Clostebol Metabolita, ki je na prepovedani listi Svetovne protidopinške agencije in sodi med exogenične anabolične androgene steroide pri slovenski športnici, udeleženki olimpijskih iger v Londonu, metalki kopja Martini Ratej. Vodstvo Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez je športnico v skladu s protidopinškimi pravili Mednarodnega olimpijskega komiteja takoj pisno seznanilo z ugotovitvami iz Lozane. Prav tako z njenimi pravicami v zvezi z omenjenim primerom. Športnica je zahtevala odprtje in analizo B vzorca in svojo odločitev sporočila Mednarodni testni komisiji 6. marca 2020.



Martina Ratej je v skladu s pravili Mednarodne atletske zveze začasno suspendirana. Če se ji bo v nadaljevanju postopka dokazala zloraba poživil, jo čaka kazen Mednarodne atletske zveze. Glede na to, da Ratejeva šteje že 38 let, bi to bržkone pomenilo predčasen konec kariere.