Nov primer dopinga v slovenskem športu

V njenem vzorcu, odvzetem 17. decembra lani na prednovoletnem tekmovanju KDU Olimpija v powerliftingu, so našli prepovedano snov kokain. Disciplinska komisija je najprej izrekla sankcijo izločitve dveh let, a je nato v pritožbenem postopku pritožbeni organ Sloado zavrnil športničino pritožbo na znižanje sankcije ter prvostopenjsko odločitev delno spremenil, tako da je izrekel sankcijo izločitve za štiri leta.

Ključen razlog za to je bil, da športnici v postopku ni uspelo dokazati, da je prepovedano snov zaužila izven tekmovanja in da ni imela namena izboljšati svojih športnih rezultatov, so pojasnili pri krovni protidopinški organizaciji v Sloveniji.

Športnica je sicer v pritožbi predlagala, da se izrečena kazen disciplinske komisije zmanjša z dveh let na tri mesece.