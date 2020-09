Nov primer koronavirusa na Roland Garrosu

Na odprtem prvenstvu Francije v tenisu so prireditelji potrdili nov primer okužbe s koronavirusom. Zaradi okužbe trenerja so eno od igralk, ki nastopa v dvojicah, označili kot potencialno okuženo igralko, pri tem pa niso sporočili njenega imena. Skupaj s partnerko so ju izključili s seznama nastopajočih, poročajo agencije.

icon-expand Prazne tribune med obračunom španskega zvezdnika Rafaela Nadala, 12-kratkega prvaka OP Francije, in Belorusa Egorja Gerasimova. FOTO: AP Prireditelji so imeli težave s pozitivnimi primeri že v kvalifikacijah, kar je sprožilo val nejevolje. Nekateri igralci, kot denimo Španec Fernando Verdasco, so podvomili o pozitivnih testih in kritizirali prireditelje. Verdasco je bil pozitiven na novi koronavirus že avgusta, tik pred začetkom OP Francije pa je test znova pokazal prisotnost virusa, podobno kot pri francoskem igralcu Benoitu Paireju, ki pa je kljub pozitivnemu testu lahko zaigral na turnirju v Hamburgu. Španec meni, da so mu odvzeli pravico nastopa na Roland Garrosu, ker ga niso še enkrat testirali in s tem izključili možnosti, da je šlo pri prvem testu za napako.