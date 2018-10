FOTO: Rekorda na Ljubljanskem maratonu, 'krivca' pa Etiopijec Sisay Lemma in Kenijka Visiline Jepkesho

Kenijka Visiline Jepkesho je z rekordom proge zmagala na 23. ljubljanskem maratonu v teku na 42 km. S časom dveh ur, 22 minut in 58 sekund je izboljšala prejšnji rekord Kenijke Caroline Cheptanui Kilel iz leta 2009 (2:25:24).



Organizatorji imajo za letos postavljene tri velike cilje, in sicer želijo dobiti najvišji, zlati znak Mednarodne atletske zveze (Iaaf), lani so dobili srebrnega, ter izboljšati rekorda na 42 km med moškimi in ženskami. Za to so pripeljali nekaj uglednih tujih imen na čelu z Etiopijcem Sisayjem Lemmo, ki je šesti po izidih sezone na svetu ter med dvajseterico vseh časov; 2:04:08 je tekel konec januarja za peto mesto na maratonu v Dubaju.

Prvi ljubljanski maraton, ki je bil 27. oktobra 1996, je na 42, 21 in sedem kilometrov pritegnil 673 tekačev, na najdaljši razdalji pa sta zmagala najboljša slovenska maratonca doslej ter lastnika državnih rekordov Roman Kejžar in Helena Javornik. V zadnjem obdobju, tako kot na večini svetovnih maratonov, zmagujejo afriški predstavniki.



Rezultate v vseh kategorijah in na vseh razdaljah lahko preverite na tej povezavi.



Izidi:

moški:

- 42 km:

1. Sisay Lemma Kasaye (Eti) 2:04:58, rekord proge

2. Gebretsadik Abraha Adihana (Eti) 2:08:36

3. Hiskel Twelde (Eri) 2:08:49

4. Ayele Abshero (Eti) 2:09:12

5. Geoffrey Kusuro (Uga) 2:10:53

6. Peter Kimeli Some (Ken) 2:12:57

7. Douglas Kipsani Chebii (Ken) 2:13:10

8. Stephen Chebogut (Ken) 2:13:56

9. Roman Romanenko (Ukr) 2:15:38

10. Alfers Lagat (Ken) 2:18:18



ženske:

- 42 km:

1. Visiline Jepkesho (Ken) 2:22:58, rekord proge

2. Selly Chepyego (Ken) 2:23:15

3. Dibabe Kuma (Eti) 2:23:34

4. Sharon Jemutai Cherp (Ken) 2:25:02

5. Shuko Genemo Wote (Eti) 2:26:10