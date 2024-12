Nov remi premalo za slovensko napredovanje na SP v floorbolu

V zadnji tretjini je najprej Luka Časar Slovencem priigral novo vodstvo, toda Poljaki so v 57. minuti dosegli dva gola in tako Slovencem preprečili napredovanje, kljub temu, da je Maj Oman v 59. minuti poskrbel za 4:4.

Slovenci so povedli v četrti minuti z golom Blaža Tomca , kljub prevladi Poljakov pa zadržali prednost v prvi tretjini. V drugi so Poljaki po novem pritisku pripravili preobrat, povedli z 2:1, toda Blaž Kohne je ob igralci več še pred koncem druge tretjine izid spet poravnal.

Slovenija je kljub točki zasedla tretje mesto v skupini D in se bo borila za mesta od 13 do 16. Za ta se bodo borile tretje- in četrtouvrščene reprezentance iz skupin C in D, v katerih nastopajo nižje rangirane ekipe.

Na SP v skupinah A in B namreč igrajo najboljše reprezentance, najboljši dve iz obeh skupin pa si bosta priborili neposredno mesto v četrtfinalu, medtem ko bosta tretje- in četrtouvrščeni zasedbi igrali dodatni tekmi za preboj v četrtfinale z najboljšima ekipama iz skupin C in D.

Svetovno prvenstvo, sicer 15. po vrsti, se bo končalo v nedeljo.

Tekme slovenske reprezentance na SP:

Danska – Slovenija 10:3

Slovenija – Tajska 5:5

Slovenija – Poljska 4:4