Nov Slovenec, ki je oblekel dres Los Angelesa

"V Los Angeles sem prišel pred dnevi, zdaj pa smo na turnirju v Denverju. Američani imajo zavoljo prevelikih razdalj drugačen sistem tekmovanja, na vsake dva mesece igrajo turnirje po različnih koncih ZDA. Prvi turnir v Chicagu sem izpustil zaradi privatnih obveznosti, po Denverju sledijo turnirji v New Yorku, Las Vegasu, Los Angelesu, ... V domovino se vračam že v torek, nato pa me čez slaba dva meseca spet čaka nov turnir," je dejal Kavtičnik.

"Američani so se odločili, da pred olimpijskimi igrami v Los Angelesu 2028 dvignejo rokometno igro na višjo raven. Po naravi sem radoveden, tako da smo se hitro dogovorili za sodelovanje. Zakaj pa ne, gre za dobro izkušnjo, v Los Angelesu bodo čez tri leta olimpijske igre, priložnost imam spoznati nove ljudi in njihove navade. Zaenkrat je vse fajn," je v telefonskem pogovoru za STA uvodoma dejal Vid Kavtičnik .

Velenjčan je v času igralske kariere branil barve nekaterih najbolj imenitnih klubov na stari celini. Iz velenjskega Gorenja se je preselil v nemški Kiel, nato oblekel dres treh francoskih klubov - Montpelliera, Pauca in Nimesa.

V dresu slovenske izbrane vrste, z njo je tudi dvakrat nastopil na olimpijskih igrah v Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016, je osvojil dve kolajni na največjih tekmovanjih, prvo srebrnega leska na evropskem prvenstvu v Sloveniji 2004, drugo pa bronastega leska 13 let kasneje na svetovnem prvenstvu v Franciji. Za Slovenijo je skupno odigral 197 tekem in dosegel 543 golov.

Na klubski sceni je dvakrat osvojil ligo prvakov, najprej s Kielom 2007, nato pa še v dresu Montpelliera 2018. V Nemčiji se je štirikrat veselil naslova državnega prvaka, v Franciji pa trikrat.

V svoji dolgoletni karieri je igral s številnimi najbolj imenitnimi rokometaši na svetu, v mestu angelov, kjer domujeta še dva slovenska športna asa, košarkar Luka Dončić v dresu Los Angeles Lakers in hokejist Anže Kopitar v dresu Los Angeles Kings, pa se njegovi številni soigralci, predvsem to velja za ameriške, šele seznanjajo z rokometno abecedo.

"Doslej še nisem opravil nobene vadbe s svojimi soigralci, tako da težko kaj povem o tem. Dejstvo je, da je moja ekipa zelo ambiciozna in želi osvojiti prvo mesto v ZDA. Zavoljo tega so poleg mene pripeljali še Španca Virana Morrosa, Šveda Daliborja Doderja, tu sta tudi Nemca Martin Strobel in Jocha Ritterbach, trener pa je Danec Morten Olsen," je iz Kolorada sporočil Kavtičnik.

"V zadnjem času nisem igral rokometa, telesno pa sem dobro pripravljen. Stalno sem v pogonu, neprestano tečem ali sem v fitnesu, v zadnjem mesecu še toliko bolj intenzivno. Na treningu ne pričakujem nobene vrhunskosti in odličnosti, a vem, da rokometa nisem pozabil igrati," je še na koncu dodal Kavtičnik.