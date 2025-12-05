Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Nov Slovenec, ki je oblekel dres Los Angelesa

Los Angeles, 05. 12. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 3 urami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
S.V. , STA
Komentarji
2

Nekdanji slovenski reprezentant Vid Kavtičnik se po štirih letih premora vrača na rokometno sceno. Eden najboljših slovenskih rokometašev, ki je bil leta 2023 kot prvi Slovenec sprejet v rokometni hram slavnih, je sprejel vabilo iz ZDA in pri 41 letih oblekel dres Los Angelesa.

"Američani so se odločili, da pred olimpijskimi igrami v Los Angelesu 2028 dvignejo rokometno igro na višjo raven. Po naravi sem radoveden, tako da smo se hitro dogovorili za sodelovanje. Zakaj pa ne, gre za dobro izkušnjo, v Los Angelesu bodo čez tri leta olimpijske igre, priložnost imam spoznati nove ljudi in njihove navade. Zaenkrat je vse fajn," je v telefonskem pogovoru za STA uvodoma dejal Vid Kavtičnik.

"V Los Angeles sem prišel pred dnevi, zdaj pa smo na turnirju v Denverju. Američani imajo zavoljo prevelikih razdalj drugačen sistem tekmovanja, na vsake dva mesece igrajo turnirje po različnih koncih ZDA. Prvi turnir v Chicagu sem izpustil zaradi privatnih obveznosti, po Denverju sledijo turnirji v New Yorku, Las Vegasu, Los Angelesu, ... V domovino se vračam že v torek, nato pa me čez slaba dva meseca spet čaka nov turnir," je dejal Kavtičnik.

Vid Kavtičnik
Vid Kavtičnik FOTO: AP

Velenjčan je v času igralske kariere branil barve nekaterih najbolj imenitnih klubov na stari celini. Iz velenjskega Gorenja se je preselil v nemški Kiel, nato oblekel dres treh francoskih klubov - Montpelliera, Pauca in Nimesa.

V dresu slovenske izbrane vrste, z njo je tudi dvakrat nastopil na olimpijskih igrah v Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016, je osvojil dve kolajni na največjih tekmovanjih, prvo srebrnega leska na evropskem prvenstvu v Sloveniji 2004, drugo pa bronastega leska 13 let kasneje na svetovnem prvenstvu v Franciji. Za Slovenijo je skupno odigral 197 tekem in dosegel 543 golov.

Na klubski sceni je dvakrat osvojil ligo prvakov, najprej s Kielom 2007, nato pa še v dresu Montpelliera 2018. V Nemčiji se je štirikrat veselil naslova državnega prvaka, v Franciji pa trikrat.

V svoji dolgoletni karieri je igral s številnimi najbolj imenitnimi rokometaši na svetu, v mestu angelov, kjer domujeta še dva slovenska športna asa, košarkar Luka Dončić v dresu Los Angeles Lakers in hokejist Anže Kopitar v dresu Los Angeles Kings, pa se njegovi številni soigralci, predvsem to velja za ameriške, šele seznanjajo z rokometno abecedo.

"Doslej še nisem opravil nobene vadbe s svojimi soigralci, tako da težko kaj povem o tem. Dejstvo je, da je moja ekipa zelo ambiciozna in želi osvojiti prvo mesto v ZDA. Zavoljo tega so poleg mene pripeljali še Španca Virana Morrosa, Šveda Daliborja Doderja, tu sta tudi Nemca Martin Strobel in Jocha Ritterbach, trener pa je Danec Morten Olsen," je iz Kolorada sporočil Kavtičnik.

"V zadnjem času nisem igral rokometa, telesno pa sem dobro pripravljen. Stalno sem v pogonu, neprestano tečem ali sem v fitnesu, v zadnjem mesecu še toliko bolj intenzivno. Na treningu ne pričakujem nobene vrhunskosti in odličnosti, a vem, da rokometa nisem pozabil igrati," je še na koncu dodal Kavtičnik.

rokomet los angeles kavtičnik
Naslednji članek

Nerazrešen položaj pripeljal do blokade vaterpolske zveze

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
05. 12. 2025 10.06
Zaslužek rokometašev se nikakor ne more primerjati z zaslužkom košarkašev ali nogometašev. Vsi mislijo, da so rokometaši bajno plačani, ampak resnica je takšna, da ni vsak rokometaš Nikola Karabatič ali naslednji Nikola Karabatič, pa tudi takšna, da ni vsak klub Barcelona ali PSG ali Veszprem. Rokometaši resnično malo zaslužijo. Ko pa se postarajo, se pa vrnejo v manjši klub po možnosti iz njihove domovine, ker jih v tujini nihče noče več zaposliti.
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1854475
05. 12. 2025 09.47
+1
Bravo 💪
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385