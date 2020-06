Nov športni škandal v ZDA: po telovadkah o zlorabah spregovorile tudi plavalke

Tri od skupno šestih nekdanjih ameriških plavalk ni želelo javno razkriti svoje identitete, toda to ne zmanjšuje grozovitega dejstva, da so Andrew King, sicer nekdanji zloglasni trener, ki že 10 let služi svojo 40-letno zaporno kazen zaradi spolnih zlorab, bivši direktor ameriške plavalne reprezentance Everett Uchiyama in nekdanji selektor ameriške olimpijske plavalne reprezentance Mitch Iwey z nagnusnimi dejanji svojim nekdanjim varovankam nanesli nepopravljivo duševno in telesno bolečino, čigar posledice čutijo še danes.



Ena od šesterice bivših reprezentantk Debra Grodensky, ki so sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja obetale veliko, se je odločila javno spregovoriti o početjih Andrewa Kinga."Še bolj kot na tega ničvredneža sem ogorčena nad indiferentnostjo Ameriške plavalne zveze, ki bi takrat brez kakršnih koli težav lahko preprečila številne spolne zlorabe, ki so se zgodile v naši izbrani vrsti. Na žalost nisem bila edina med žrtvami spolnega nasilja, med njimi so bile tudi druge reprezentančne kolegice, ki so imele pred seboj še bolj svetlo športno prihodnost od moje," je dejala Grodenskyjeva, ki je v nadaljevanju izjavila, da jo je King spolno zlorabljal v obdobju med njenim 11. in 16. letom, ko je bila članica kluba iz Kalifornije. "Stara sem bila zgolj 16 let, ko je od mene zahteval, da se poročiva. Vznemirjena in prestrašena sem zapustila ta šport, danes pri 51 letih pa živim v New Yorku in se spopadam s hudo obliko depresije. Želim, da s to tožbo predramimo ameriško plavanje," je dodala Debra Grodensky.