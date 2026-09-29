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Nov udarec za Đokovića, tokrat dobesedno: med srečanjem z navijači ga je zadel predmet

Peking, 29. 09. 2026 08.53 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Novak Đoković

Novak Đoković je pred začetkom turnirja v Pekingu doživel neprijetno izkušnjo. Med deljenjem avtogramov ga je eden od navijačev zadel v glavo s predmetom, kar je izzvalo burno reakcijo njegove ekipe in varnostnikov.

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Novak Đoković se je po treningu v Pekingu posvetil navijačem ter jim podpisoval majice, žogice in kape. Prijetno druženje pa je zmotil neodgovoren obiskovalec, ki je proti 39-letnemu Srbu vrgel predmet in ga zadel v glavo.

Novak Đoković
Novak Đoković
FOTO: AP

Najuspešnejši teniški igralec vseh časov je bil nad dogodkom vidno presenečen in je storilca ošvrknil s hladnim pogledom. Hitro je posredoval tudi njegov sodelavec Charlie Gomes, ki je varnostni službi naročil, naj navijača nemudoma odstranijo iz dvorane.

Takšno početje med obiskovalci ni bilo najbolje sprejeto, saj storilec s svojim dejanjem ni dosegel ničesar, razen da je razjezil Đokovića. Srb je kmalu zatem zapustil igrišče.

Zahteven žreb za srbskega asa

Đoković bo nastope na turnirju odprl proti Portugalcu Nunu Borgesu. Če bo uspešen, ga v drugem krogu čaka zmagovalec dvoboja med Juanom Manuelom Cerundolom in domačinom Bu Junčaoketejem. Že v četrtfinalu bi ga lahko pričakal prvi nosilec Alexander Zverev, trenutno eden najbolj vročih igralcev na teniški turneji. Nemec je letos osvojil Roland Garros in OP ZDA, zato bi bil morebitni obračun eden od vrhuncev turnirja.

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Dobra novica za Đokovića je lahko dejstvo, da je Zverev šele po koncu Laverjevega pokala odpotoval iz Londona na Kitajsko, kar bi lahko pustilo določene posledice v obliki utrujenosti. Doslej sta se Đoković in Zverev pomerila 14-krat, uspešnejši pa je Srb, ki vodi z 9:5 v medsebojnih dvobojih. Nazadnje sta se srečala lani v četrtfinalu Roland Garrosa, kjer je slavil Đoković.

Neporažen v Pekingu

Srbski as ima na turnirju v kitajski prestolnici izjemno zgodovino. V Pekingu še nikoli ni izgubil dvoboja, saj se lahko pohvali z neverjetnim izkupičkom 29 zmag in nič porazov ter kar šestimi osvojenimi naslovi.

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Če bi premagal Zvereva, bi se mu v polfinalu lahko postavili po robu igralci, kot so Daniil Medvedjev, Jakub Menšik ali Aleksander Bublik. Morebitno finale pa bi mu lahko prineslo obračun s Felixom Auger-Aliassimom, Flaviem Cobollijem, Alexom de Minaurom ali Lernerjem Tienom.

Razlagalnik

Laverjev pokal je prestižen ekipni teniški turnir, ki poteka vsako leto in v katerem se pomerita ekipa Evrope in ekipa sveta. Turnir je poimenovan po legendarnem avstralskem tenisaču Rodu Laverju, ki je edini igralec v zgodovini, ki mu je dvakrat uspelo osvojiti vse štiri turnirje za grand slam v enem koledarskem letu. Tekmovanje je znano po svojem edinstvenem formatu, kjer se tekmeci iz redne sezone združijo v skupno ekipo, kar ustvarja posebno vzdušje in omogoča navijačem, da vidijo največje zvezdnike športa igrati skupaj.

V tenisu izraz 'grand slam' označuje osvojitev vseh štirih najpomembnejših turnirjev v eni sezoni. Ti štirje turnirji so OP Avstralije, Roland Garros (OP Francije), Wimbledon in OP ZDA. Osvojitev vseh štirih v enem letu velja za največji dosežek, ki ga lahko teniški igralec doseže v svoji karieri. Poleg tega se izraz pogosto uporablja tudi za posamezne turnirje, ki so del te elitne skupine, saj so to dogodki z najdaljšo tradicijo, največjim denarnim skladom in največjim številom točk za svetovno lestvico.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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