Nov udarec za ruske športnike, odbor Wade predlaga štiriletno prepoved

Svetovna protidopinška agencija (WADA) je izdala priporočilo, da se Rusiji za štiri leta prepove sodelovanje v svetovnih športih, potem ko so preiskovalci ugotovili, da so ruski funkcionarji iz podatkovne baze, ki so jo predali protidopinškim regulatorjem, izbrisali pozitivne dopinške teste. To priporočilo, če ga bodo odobrili, bi pomenilo, da bo ruskim športnikom prepovedano sodelovanje na prihajajočih olimpijskih igrah v Tokiu in številnih drugih večjih športnih tekmovanjih.

Ruske oblasti so več let izvajale sistematičen doping svojih športnikov.

Tiskovni predstavnike Wade še ni želel komentirati ugotovitev in najnovejših poročil. Ta odločitev – če bo dokončna – je najnovejše poglavje o škandalu, ki je izbruhnil leta 2015, in šokiral športni svet. Izkazalo se je namreč, da so ruske oblasti več let izvajale sistematičen doping svojih športnikov, podrobnosti pa se berejo kot vohunski film.

Predlagane kazni so vključili v poročilo komiteja Wade, ki ga vodi britanski odvetnik Jonathan Taylor . Njegov odbor že vrsto let preiskuje rusko spoštovanje svetovnih protidopinških pravil, po tem, ko so bili vpleteni že v vrsto škandalov in poskuse prikrivanja pozitivnih dopinških testov. Dokončno odločitev o priporočilih bodo sicer sprejeli 9. decembra, ko se bo upravni odbor Wade sestal v Parizu. Na vsako odločitev, ki jo agencija sprejme, se sicer lahko pritožijo na Mednarodno arbitražno sodišče za šport (CAS)

Pogled predsednika olimpijskega komiteja Thomasa Bacha je bil prejšnji teden sicer jasen: "Naše načelo je, da morajo biti krivi najstrožje kaznovani, nedolžni pa morajo zaščititi." Takšen je bil odziv na kritike posameznih državnih dopinških komisij, da Rusija ni bila dovolj strogo kaznovana in da so njenim atletom vseeno dovolili tekmovati na prejšnjih olimpijskih in drugih tekmovanjih.

Predlagane kazni imajo sicer večje razsežnosti kot le olimpijske igre – kot poroča New York Times,so tisti, ki so videli poročilo, dejali, da Wada predlaga prepoved tekmovanja pri vseh podpisnikih protidopinškega pravilnika agencije, kar vključuje tudi Fifo, ki seveda organizira svetovno prvenstvo v nogometu. V poročilu naj bi prav tako predlagali, da ruskim funkcionarjem prepovedo udeležbo na mednarodnih športnih dogodkih, pa tudi prepoved potegovanja za gostovanje kateregakoli večjega dogodka v naslednjih štirih letih.

Novi predpisi, ki so bili sprejeti leta 2018, dajejo Wadi pooblastila, da kaznujejo Rusijo, kar ni bilo možno, ko je škandal izbruhnil po olimpijskih igrah v Sočiju. Takrat so posamezne športne federacije, vključno z Mednarodnim olimpijskim komitejem, lahko z goljufanjem Rusije opravile, kakor so same želele. Tako je Olimpijski komite Rusijo s široko razprtimi rokami sprejel nazaj skoraj takoj po olimpijskih v Pjongčangu, čeprav jih Wada še ni oprostila krivde.

Wada je prejšnje leto vendarle ponovno vzpostavila ruski protidopinško agencijo, čeprav so si vzeli pravico, da razveljavijo to odločitev in uvedejo strožje kazni, če Rusija ne preda podatkov moskovskega laboratorija, ki je bil v osrčju škandala. Septembra pa so preiskovalci Wade ugotovili, da so bili podatki prirejeni, zato so Rusiji naročili, da jim posreduje "prepričljive razloge za spremembe podatkov" ali pa se sooči s strogo kaznijo.

Ker so ocenili, da njihov odziv ni bil primeren, je Taylorjev odbor pripravil poročilo, ki so ga članom upravnega odbora poslali prejšnji teden. Resnost kazni, na katero se bodo seveda skoraj zagotovo pritožili, bi s seboj tako prinesla veliko negotovosti za športne dogodke v bližnji prihodnosti, na primer za evropsko nogometno prvenstvo, na katero se je Rusija uvrstila, prav tako pa bo ena izmed gostiteljic, in sicer v Sankt Peterburgu.