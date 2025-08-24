Nov uspeh slovenskega športa: Anja Osterman srebrna na SP v Milanu

Anja Osterman je z Mio Medved v soboto v kajakaškem dvojcu na 500 metrov v svoji polfinalni skupini zasedla tretje mesto. Slovenki sta si tako priveslali finale A. V njem sta bili danes šesti. Za zmagovalkama, Poljakinjama Martyno Klatt in Anno Pulawsko, sta zaostali za 2,96 sekunde, bron pa sta zgrešili za dobro sekundo.

Osterman je v soboto v svoji polfinalni skupini na 200 m zmagala in imela z 41,36 sekunde tudi najhitrejši čas vseh treh polfinalnih skupin. S tem je napovedala boj za odličja, ki ga je v finalu uspešno zaključila z drugim mestom.

Anže Pikon je skupaj z Matevžem Manfredo veslal v polfinalu kajakaškega dvojca na 500 m. Slovenska naveza je zasedla peto mesto v skupini in si priborila nastop v finalu B, v katerem sta bila danes tretja in zasedla končno 12. mesto. V finalu B sta bila najhitrejša Srba Veljko Vještica in Marko Dragosavljević.