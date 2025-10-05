Nov veliki met Kaje Juvan: po hudem boju do končne zmage v Turčiji

Kaja Juvan je v Turčiji zabeležila pet zmag in se še tretjič v sezoni prebila v finale turnirja serije WTA 125. Ljubljančanka je pred kratkim osvojila podoben turnir v ljubljanskem Tivoliju, tokrat pa se je veselila končne zmage v turškem Samsunu. V dveh nizih in po slabih dveh urah igre, je ugnala Čehinjo Nikolo Bartunkovo. Slovenka se je (bo) z zmago na turnirju povsem približa povratku med elitno stoterico.

Kaja Juvan (128. na WTA) je v četrtfinalu WTA turnirja v Turčiji sicer oddala svoj prvi niz na tem turnirju, a v tretjem Mariji Timofejevi (161. na WTA) ni pustila prav veliko možnosti. Po 40 minutah ga je dobila s 6:2 in napredovala v polfinale. Tam jo je čakal obračun proti 21-letni Poljakinji Lindi Klimovicova (188. na WTA), ki je v 1. kolu presenetila 4. nosilko turnirja Lucrezio Stefanini (149. na WTA), na tem turnirju pa še ni izgubila niza.

Po Saint Malou in Ljubljani še Samsun. V prvem finalu je Kaja Juvan klonila proti Naomi Osaka, v slovenski prestolnici je bila boljša od Švicarke Simone Waltert, v tretjem pa je Slovenka ugnala Čehinja Nikolo Bartunkovo (144. na WTA).

Kaja Juvan FOTO: AP icon-expand

Kaja Juvan je v polfinalu prvi niz tesno izgubila z 9:11 v podaljšani igri. Med drugim je Poljakinja Linda Klimovicova, ki pred tem na turnirju še ni izgubila niza, rešila tudi dve žogici za niz. V drugem nizu je 25-letna Slovenka hitro povedla s 3:0, kljub temu pa se v določenem trenutku znova znašla v zaostanku. A le za trenutek. Zaostanek s 3:4 je hitro preobrnila v osvojeni niz s 6:4. V trejtem je delo dokončala s 6:2.

V finalu je bila proti tretjepostavljeni Čehinji Nikoli Bartunkovi v prvem nizu v zahtevnem položaju, a se je dvakrat vrnila po zaostanku "breaka". V podaljšani igri je izkoristila četrto zaključno žogico za 10:8. V drugem je bila z začetnim udarcem bolj zanesljiva od 19-letne Čehinje, izkoristila pa je tretjo priložnost za zmago, prvo na svoj servis.

Juvan vse bližje najboljši stoterici, po vrnitvi vse bolj prepričljiva

Z novimi 125 točkami za lestvico WTA bo Kaja Juvan ob naslednji posodobljeni razpredelnici na robu prve stoterice. Virtualno trenutno zaseda 107. mesto, pred njo je od Slovenk na lestvici le Veronika Erjavec.

