Nov visok poraz bledih zmajev v Tivoliju

Hokejisti SŽ Olimpije so v 37. krog lige ICEHL izgubili proti ekipi Pioneers Vorarlberg z 0:4 (0:0, 0:3, 0:1). Potem ko so Ljubljančani leto 2023 po poraznem decembru dobro začeli ter na dveh tekmah zbrali štiri točke, so v boju z ekipo Vorarlberga spet vpisali ničlo. Usodna je bila druga tretjina, ki so jo gosti dobili s 3:0. Zadnjeuvrščena zasedba se je po zmagi tako predzadnji Olimpiji približala na pet točk.

V prvi tretjini sta ekipi pokazali dokaj previdno igro, v kateri sta sicer imeli 12 oziroma 11 strelov, a niti en ni bil dovolj dober za spremembo izida. Zato pa se je izid spremenil v drugi tretjini, na žalost domačih so v 27. in 28. minuti v razmaku vsega 19 sekund dvakrat zadeli gosti, obakrat je bil uspešen Nizozemec Guus van Nes. V 33. minuti je gostujoča zasedba še povečala prednost z golom Kevina Macierzynskega, ki mu je podal Slovenec v dresu Vorarlberga Luka Maver. Vsi upi domačih na ugoden razplet so splahneli v 56. minuti, ko je Vorarlberg ob izključitvi Žiga Panceta zadel za 4:0, Patrick Spannring je bil strelec, Kanadčan Jack Jacome pa še tretjič na tekmi podajalec. Nato pa je za nameček Gregor Žeželj dobil še kazen igre, tako da so zeleno-beli tekmo končali z igralcem manj. Ljubljančani bodo že čez dva dni v 38. krogu gostili Vienno Capitals.