Nova dvajsetica za Tanjo Žakelj

"V štartnem krogu sem še lahko napredovala in pospeševala, nato pa se je vsaj pri meni vse skupaj umirilo. Ni bilo prave svežine in morala sem voziti na tempo. Zagotovo je tako strnjen program nova izkušnja, a tudi zelo naporna. Vse skupaj je bilo bolj podobno etapnim dirkam," je po dirki za uradno spletno stran Zveze povedalaTanja Žakelj. V Novem Mestu na Moravskem so bile razmere sicer najlepše v celotnem tednu, po jutranjem "strganem oblaku" se je pokazalo toplo jesensko sonce, pa še vetra ni bilo. Temu primerno je bila tudi proga suha in hitra, a zaradi števila dirk že zelo načeta, še posebej korenine so bile zelo drseče in zahrbtne. Tanja je dobro začela dirko in se prebila v ospredje, kjer je oster tempo držala svetovna prvakinja Pauline Ferrand-Prevot, tudi kasnejša zmagovalka dirke. Nato pa so se začeli veliki premiki znotraj skupine in Tanja je do slabe polovice dirke izgubila kar nekaj mest, nato pa ujela svoj ritem in začela napredovati in se bližati prvi dvajseterici. Tanja je povedala: "Tekmovalke sem imela ves čas na očeh in sem jih čutila tudi zadaj." Okoli nje je bilo dejansko veliko prehitevanj in med drugim so presenetljivo zaostale tudi kakšne tekmovalke, ki so še lani krojile sam vrh, kar samo kaže na izenačenost in hkrati nepredvidljivost letošnje sezone. Dirka Žakljeve se je zaključila s šprintom, v katerem je obranila 20. mesto."Že med samim šprintom sem se spomnila na dirko iz leta 2013 in tudi tokrat je bila za menoj tekmovalka iz Poljske. Vedela sem, da nimam kaj čakati, ker nisem dobra v šprintu, zato sem držala visok tempo že veliko pred štartno ravnino in bila uspešna. Nisem zmagala, sem pa dobila šprint za 20. mesto," je še povedala izkušena Slovenka. Seveda je imela v mislih njeno prvo zmago v svetovnem pokalu, ki se je zgodila na točno tem prizorišču. "Nisem slaba, okoli mene je po moči kar veliko deklet, smo pa nekaj minut za najboljšimi. Zato nisem ne zadovoljna, ne razočarana s končno uvrstitvijo. Danes sem se počutila bolje kot na prvi dirki in vem, da lahko na dober dan pridem še višje, vem pa tudi, da so najboljše predaleč. Upam, da bo čez teden dni na svetovnem prvenstvu dober dan zame," je zaključila Tanja Žakelj.

Skupne lestvice svetovnih pokalov letos ne bo, po dirkah na Češkem pa Žakljeva potuje v Avstrijo, kjer bo prihodnji teden v reprezentančnem dresu nastopila na svetovnem prvenstvu.

Svetovni pokal v gorskem kolesarstvu:

29. september-4. oktober – Nové Mesto na Morave, Češka (XCO/XCC #1 & #2)

15.-18. oktober – Maribor, Slovenija (DH #1 & #2)

29. oktober-1. november – Lousa, Portugalska (DH #3 & #4)

Svetovno prvenstvo (XCO, DH):

5.-11. oktober – Leogang, Avstrija