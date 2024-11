Nova generacija odločna nadaljevati delo predhodnikov: Želja in patriotizem

Rokometna reprezentanca Slovenije bo v tem tednu začela nastope v kvalifikacijah za naslednje evropsko prvenstvo, ki bo v začetku leta 2026 potekalo na Danskem, Švedskem in Norveškem. Izbrana vrsta, ki je s pripravami začela minulo nedeljo v Zrečah, se bo pomerila z Litvo in Estonijo.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Selektor moške reprezentance Uroš Zorman je prvič po izjemnih nastopih na olimpijskih igrah zbral svoje izbrance. Na seznam povabljenih igralcev je uvrstil 23 imen. Zaradi poškodbe Mitje Janca in družinske zadržanosti Aleksa Kavčiča je bil primoran vpoklicati dodatna rokometaša, Gregorja Ocvirka in Miho Zarabca. A s tem se menjave še niso zaključile. Zarabec si je v dneh pred zborom poškodoval mišico v nogi. Na pripravah ga je zato brez pomislekov tik pred zdajci zamenjal Tilen Strmljan."Odličen odziv na reprezentančne vpoklice imamo že nekaj časa. Za to smo delali. Naš največji uspeh je, da je ekipa znova homogena in da vsi stremimo k istim ciljem. Vsi fantje komaj čakajo reprezentančni zbor. Želja in patriotizem sta tisto, kar je največ vredno," je ob začetku tokratne reprezentančne akcije za uradno spletno stran krovne zveze ponosno dejal selektor Zorman.

Uroš Zorman FOTO: AP icon-expand

"Nisem presenečen, da je temu tako. Kvečjemu bi bil, če temu ne bi bilo tako. Z nastopi na olimpijskih igrah smo naredili dodaten preskok še v smislu, da lahko tudi Slovenci napravimo rezultat. V zadnjem obdobju do nastopov v Parizu smo bili vselej poleg najboljših, a obenem zelo daleč. Minulo poletje pa smo bili res, res čisto, čisto blizu. Vpliv olimpijskih iger je opazen tudi pri mlajših rokometaših, ki so uvideli, da kljub majhnosti Slovenija lahko konkurira na samem vrhu."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Večina rokometašev je na priprave prispela že v nedeljo. Predvideno je bilo, da bo izbrana vrsta prvi trening v polni postavi opravila v ponedeljek popoldne, a so na njem zaradi zamud v letalskem prometu ob povratku v domovino še manjkali Blaž Blagotinšek, Tilen Kodrin in Kristjan Horžen. Za razliko od olimpijskih nastopov precej pomlajeno slovensko ekipo tako prvi trening v polni postavi čaka v torek, dva dneva pred prvo tekmo kvalifikacij za 15. slovenski nastop med evropsko elito.

Na njej se bodo Zormanovi izbranci v velenjski Rdeči dvorani ob 18. uri pomerili z Litovci. "Res je, da tokrat ni poleg kar nekaj nosilcev igre iz olimpijskih iger. Predvsem so to starejši rokometaši. Karte so se nekoliko premešale in menim, da je ta teden pravi, da se je to zgodilo. Kdaj, če ne sedaj? Tekmeca sta po meri. Nista z vrha svetovne lestvice, a vsekakor ju je treba spoštovati. Danes vsi igrajo rokomet in če nisi resen, imaš lahko hitro težave," je o prihajajočih izzivih proti Litovcem in Estoncem za spletno stran RZS dodal slovenski selektor.

Dika Mem, Domen Makuc in Luis Frade FOTO: AP icon-expand

Visoke letvice, ki jo je slovenska reprezentanca postavila z olimpijskim polfinalom, se zavedajo tudi v igralskih vrstah. "Nikakor sedaj ne smemo podreti tega, kar je reprezentanca zgradila. Nastopili bomo v nekoliko spremenjeni zasedbi, ki ne bo imela veliko časa za skupne treninge. Spoštujemo vsakega tekmeca, a za nas v tem tednu ne pride v poštev nič drugega kot štiri točke," je odločno dejal Domen Makuc, ki se je v reprezentanco vrnil po dolgotrajnem premoru zaradi hude poškodbe kolena. "Super je znova biti doma, z reprezentančnimi soigralci, prijatelji. Izredno se veselim vsega, kar nas čaka," je še pristavil organizator igre španske Barcelone.

Kristjan Horžen in Tilen Kodrin FOTO: AP icon-expand

"Verjamem, da bomo v nov cikel vstopili z dobro energijo, voljo in zagnanostjo. Vse to je že pokazala tudi prejšnja generacija na olimpijskih igrah. Mi si sedaj želimo to nadaljevati in nadgraditi. Upam, da tudi sam pripomorem k ustvarjanju tega mozaika. Danes vsaka reprezentanca zna igrati rokomet. Nikogar ne smeš podcenjevati. Verjamem, da se bomo dobro pripravili. Ob upoštevanju navodil selektorja Zormana in celotnega štaba verjamem v dve dobri predstavi in naši zmagi," pa je dodal Uroš Milićević, levi zunanji rokometaš Celja Pivovarne Laško, trenutno vodilne ekipe lige NLB.