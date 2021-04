Nova pogodba za Vujovića: v Celju do leta 2023

Miljan Vujović je v Celje prišel v sezoni 2019/20 kot 19-letnik, kot pa so zapisali Celjani v sporočilu za javnost, je v zadnjih dveh sezonah dokazal, da je bilo zaupanje kluba več kot upravičeno.

"Miljan je v tem času na številnih tekmah pokazal vrhunskost in konstantnost, s katerima si je prislužil tudi vpoklic v slovensko člansko reprezentanco, s katero je bil tudi na svetovnem prvenstvu v Egiptu. Kljub mladosti ves čas izkazuje izjemno zrelost, podpira soigralce, kar bo sedaj lahko počel vse do leta 2023, kolikor časovno znaša podaljšanje pogodbe," so še zapisali Celjani.

"Celje mlademu igralcu ponuja vse, kar potrebuje. Poleg vrhunskega dela, odličnih treningov in pogojev zanje, so za nas mlade igralce tudi finančni pogoji zelo dobri. Zato sem zelo vesel, da sem podaljšal sodelovanje in da bom tudi v prihodnje del te ekipe, kluba in okolja, v katerem se počutim odlično,"pa je povedal nekdanji igralec Lovčena in velenjskega Gorenja.