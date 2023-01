Nova pravila za transspolne osebe, tokrat s strani svetovne atletike

Mednarodna plavalna zveza Fina uporablja pravilo za športnike, ki so šli skozi katerokoli stopnjo procesa moške pubertete.

Svetovna atletska organizacija je v izjavi zapisala: "Pri naših pravilih bomo sledili znanosti in desetletju ter več raziskavam, ki jih imamo na tem področju, da bi zaščitili žensko kategorijo, ohranili pravičnost naših tekmovanj ter ostali čim bolj vključujoči."

Dodali so, da je najprimernejša zaostritev pravil, ki zajemajo tako transspolne športnike kot tiste, ki imajo razlike v spolnem razvoju glede na splošno populacijo.

Najbolj odmevna športnica v tem pogledu je dvakratna olimpijska prvakinja v teku na 800 metrov Caster Semenya iz Južnoafriške republike.

V skladu s predlogi WA bi morale transspolne športnice in atletinje z motnjami spolnega razvoja zmanjšati količino testosterona v krvi s trenutne največje vrednosti petih nanomolov na liter pod 2,5 in ostati pod to ravnjo dve leti in ne eno, kot je to veljalo doslej.