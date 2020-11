Nova realnost zmešala štrene slovenskim rokometašem: brez tekme v Turčiji

Po tem, ko bi v skladu z razporedom morala slovenska moška članska rokometna reprezentanca v tem tednu odigrati dve tekmi kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bosta leta 2022 družno gostili Madžarska in Slovaška, so izbranci selektorja Ljubomira Vranješa nazadnje ostali celo brez uvodnega nastopa v kvalifikacijski skupini 5, v kateri se za dve mesti v eliti stare celine borijo še Poljska, Nizozemska in Turčija.

Ljubomir Vranješ Glavni krivec za celotno stanje je – kot smo se žal v novi realnosti že privadili – pandemija covida-19. Sredin dvoboj 1. kola kvalifikacij za EP 2022, v katerem bi se Slovenci v celjskem Zlatorogu morali udariti s poljsko izbrano vrsto, je namreč odpadel zavoljo več primerov okužbe pri tekmecih, v petek pozno zvečer pa so na Rokometni zvezi Slovenije dobili še rezultate testov celotne delegacije, ki se je zadnje dni pripravljala v Zrečah. Rezultat testiranja? Dva okužena igralca. Kot je v uradnem sporočilu zapisala RZS, je temu sledila takojšnja osamitev obeh okuženih. Obenem je RZS nemudoma stopila v kontakt z vodstvom Evropske rokometne zveze (EHF) in turške rokometne zveze. V soboto zgodaj dopoldne je padla odločitev o prestavitvi dvoboja, ki je bil napovedan za nedeljo, na kasnejši termin. V kvalifikacijski skupini 5 za nastop na EP je bila tako doslej odigrana ena sama tekma – izbrana vrsta Nizozemske je s 27:26 (10:14) doma le stežka ugnala turške rokometaše.