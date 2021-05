Nova sijajna novica za slovensko kolesarstvo: Pogačar potrdil nastop na domači dirki

Že nekaj časa je v zraku viselo vprašanje, ali bo zmagovalec najprestižnejše kolesarske dirke na svetu – Tour de France – lahko nastopil na domači dirki ali pa bo raje za pripravo na letošnjo francosko pentljo izbral katero od drugih preizkušenj. V sredo pa je vodstvo njegove ekipe UAE Team Emirates uradno potrdilo, da bo Pogačar lahko nastopil na domači dirki.

"Resnično sem navdušen, da se bom počasi vrnil in dirkal na domačih cestah. Od zadnje dirke v Liegeu sem imel veliko najrazličnejših obveznosti, vendar se počutim dobro in pripravljen sem na nove izzive,"je ob tem povedal Pogačar in dodal, da je njegov cilj na domači dirki brez dvoma skupna zmaga.

"Nazadnje, ko sem tekmoval na dirki po Sloveniji, sem do zmage pomagal sotekmovalcu Diegu Ulissiju. V Slovenijo prihajamo s ciljem, da ubranimo lansko zmago. Z veseljem prihajam domov: to je dirka, na kateri bi tudi sam zelo rad zmagal," je zatrdil slovenski kolesarski šampion.

Ta čas je Pogačar že začel višinske priprave v Sestrieru, kamor je odpotoval skupaj z ekipo. Dirka po Sloveniji mu bo tako služila kot priprava na dirko po Franciji, na kateri bo branil lansko zmago, do katere je prišel po senzacionalni predstavi na kronometru in premagal rojakaPrimoža Rogliča.

Pogačar bo po dirki po Sloveniji še ostal na domačih tleh, saj bo nastopil tudi na svojem kriteriju v Komendi 18. junija in nato še na državnem prvenstvu, ki bo 20. junija v Kopru.