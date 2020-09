Nova slovenska 'fantazija' na Touru: Pogačarju etapa, Roglič drugi

Egan Bernal je imel težave že na izjemno strmem vzponu na Fromentel, ko je komajda zadržal stik s skupino favoritov, medtem ko je ritem narekoval član Jumbo-Visme, Belgijec Wout Van Aert.

Na drugem vzponu na prelaz Biche ni prišlo do velike selekcije, je pa moštvo Jumbo-Visme na zadnjem vzponu močneje navilo tempo z Van Aertom na čelu. In že po štirih kilometrih zadnjega vzpona na Grand Colombier je Bernal povsem popustil in izpadel iz igre za zmago na Touru. Prav tako kot njegov rojak Nairo Quintana (Arkea Samsic), ki ni mogel slediti tempu skupine favoritov.