Nova slovenska prevlada na SP v sprintu na divjih vodah

V finalu kajakašev sta Anže Urankar in Nejc Žnidarčič upravičila vlogi glavnih favoritov za osvojitev kolajne. Ljubljančan Anže Urankar je še na tretjem zaporednem svetovnem prvenstvu v sprintu na divjih vodah priveslal do naslova prvaka, skupno je to že njegova četrta kolajna zlatega leska na posamični tekmi svetovnega prvenstva. Urankar je za nov uspeh za 67 stotink prehitel reprezentančnega kolega in letošnjega evropskega prvaka Nejca Žnidarčiča, ki je bil na svetovnem prvenstvu v sprintu drugi tudi lani, sicer pa ima v svoji zbirki kar šest naslovov svetovnega prvaka.

Slovenska reprezentanca v spustu na divjih vodah je v Čeških Budejovicah znova navdušila. S svetovnega prvenstva v sprintu na divjih vodah se vrača s štirimi kolajnami, od tega dvema zlatima in dvema srebrnima ter skupaj šestimi posamičnimi finali.

Na zadnjih osmih svetovnih prvenstvih v sprintu na divjih vodah je zmaga med kajakaši vselej odšla v slovenske roke, po štirikrat sta bila uspešna Urankar in Žnidarčič, ki je slavil še v letih 2011 in 2012, leta 2008 pa je za slovensko slavje v tej disciplini poskrbel Lovro Leban. Nejc Žnidarčič je poleg šestih posamičnih zlatih kolajn skupaj z današnjo osvojil še sedem srebrnih odličij. Na svetovnih prvenstvih sta do srebra v sprintu priveslala tudi Simon Oven in Vid Debeljak, leta 2018 je bil Anže Urankar bronast, še dva brona pa ima v svoji zbirki Vid Debeljak.

Anžetu Urankarju in Nejcu Žnidarčiču se je na odru za zmagovalce pridružil domači češki tekmovalec Vojtech Matejiček, ki je za Urankarjem zaostal za 76 stotink. Do uspeha kariere sta priveslala tudi mlada slovenska kajakaša Tjaš Til Kupsch in Jon Šenk, ki sta letos odlično tekmovala na svetovnem prvenstvu do 23 let v Solkanu. Kupsch je prvenstvo sklenil na petem mestu, Jon Šenk pa je bil 16.

Uspeh dopoldanskih posamičnih voženj so slovenski kajakaši dopolnili še na popoldanski ekipni tekmi. Anžetu Urankarju in Nejcu Žnidarčiču, ki sta na preteklih prvenstvih dominirala skupaj s Simonom Ovnom, se je tokrat pridružil mladi Tjaš Til Kupsch. Slovenska trojica je bila nerešljiva uganka za tekmece in veselili so se zlate ekipne kolajne! Drugouvrščene Čehe so prehiteli za skoraj pol sekunde, tretji Francozi pa so zaostali za skoraj dve sekundi.

Za še eno kolajno pa so poskrbele slovenske kajakašice Ana Šteblaj, Hana Bedernjak in Maša Simončič, letošnje dobitnice posamičnih kolajn na svetovnem prvenstvu za mladince in mlajše člane v Solkanu. Tam je bila Ana Šteblaj najboljša do 23 let, Hana Bedernjak je postala svetovna mladinska prvakinja, Maša Simončič pa je bila med mladinkami tretja. Mlade slovenske tekmovalke so bile na Češkem tokrat druge, prehitele so jih le domačinke Anna Retkova, Kristina Novosadova in Klara Vankova.

Ana Šteblaj je bila v krogu favoritinj za najvišja mesta tudi v posamični konkurenci. Petkove kvalifikacije je končala z najboljšim časom, finalni nastop pa se dobitnici brona na lanskem članskem svetovnem prvenstvu ni izšel povsem po načrtih. V cilj je prišla kot sedma. V finalu je veslala tudi Hana Bedernjak, mladinska svetovna prvakinja, ki je članski nastop sklenila na 15. mestu. Naslov svetovne prvakinje je osvojila Čehinja Klara Vankova, do srebra je priveslala Italijanka Mathilde Serena Rosa, do brona pa Nemka Luisa Puttkammer.

Slovenija je imela na tokratnem svetovnem prvenstvu v sprintu na divjih vodah svoje predstavnike le med kajakaši in kajakašicami, s štirimi osvojenimi kolajnami pa so na lestvici držav zasedli tretje mesto. Najboljši so bili domačini Čehi, ki so osvojili deset kolajn, z devetimi medaljami pa so drugo mesto zasedli Francozi.