Nova sramota kontroverznega Nicka Kyrgiosa: Ne bom se mu opravičil

Rafael Nadal je po dobrih treh urah dvoboja s 3 : 1 v nizih premagal nepredvidljivega Nicka Kyrgiosa za preboj v 3. krog letošnjega Wimbledona. Toda Špančeva zmaga bo ostala v senci nedopustnega vedenja avstralskega teniškega igralca, ki je že v prvem nizu začel s pritiskom na glavnega sodnika in ga med drugim označil za ničeta. "Ko jaz serviram, njega (Rafaela Nadala, op. p.) ni. Zakaj moram čakati? Ali se ne bi moralo igrati v ritmu tistega, ki servira?" je sodnika nervozno vprašal Kyrgios in nadaljeval: "To je navadno sranje. Preveč časa izgubljamo med samim serviranjem. On dela, kar mu je volja, med vsakim servisom si vzame najmanj 40 sekund premora," je rohnel Avstralec. "Zakaj ga ne opozoriš, zakaj? Ker si tako močan tam zgoraj? Kar poglej se ... Ti si navaden niče," je bruhalo iz Avstralčevih ust. Toda to še ni bilo vse od strani Nicka Kyrgiosa, ki je v eni izmed točk sredi drugega niza z vso silo udaril po žogici naravnost v Nadalovo telo, kar je ne nazadnje priznal tudi po porazu na precej nervozni novinarski konferenci.

Ne misli se mu opravičiti

"Koliko grand slamov ima ta tip? Koliko denarja na bančnem računu? Mislim, da lahko prejme eno žogico v prsi. Sploh se mu ne mislim opravičiti. In da, namenoma sem ga želel zadeti. Želel sem ga zadeti v prsi," je zbrane novinarje šokiral Kyrgios.



Nadal na drugi strani je želel kljub napetemu vzdušju ostati zbran in je sporočil: "Ko želi igrati, je Nick zelo nevaren igralec. Tudi tokrat je dokazal svoj nesporen talent, on je nedvomno prototip teniškega igralca za največje dosežke. Ob tej priložnosti ne bi želel komentirati njegovih pripomb, saj sem zelo zadovoljen po zmagi v tako zahtevnem obračunu," je najprej dejal 33-letni Majorčan in dodal: "Zgodovina tega športa se odraža tudi v spoštovanju do tekmeca, ne glede na to, ali ga imaš rad ali ne. To je bilo zelo nevarno za vse navzoče. Ne toliko zame, ampak bolj za sodnika ali kogarkoli drugega. Ljudje, ta žogica bi lahko nekoga poškodovala ... Če udari mene, ni tolikšen problem. Nisem jezen nanj, le tenis sem želel igrati."