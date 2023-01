Nova zaušnica zmajem v regionalnem tekmovanju

Zeleno-beli so imeli zadnjih deset dni premor v ligi ICEHL, vmes so opravili obveznosti na domači sceni in v boju za naslov državnega prvaka v letos sicer nenavadno zgodnjem terminu premagali jeseniške tekmece za novo lovoriko. Zdaj se bodo spet osredotočili na regionalno ligo. Medtem ko niso igrali, so jim tekmeci (sicer vsi z več tekmami) še bolj ušli in rešilno deseto mesto je bilo pred dvobojem v Szekesfehervarju oddaljeno že osem točk.

Tokrat začetek ni bil najbolj spodbuden, saj so Madžari povedli po le dveh minutah. Tudi v nadaljevanju prve tretjine so bili nevarnejši in vratar gostov Anthony Morrone je imel več dela kot domači Olivier Roy. Kljub temu pa so gostje pred koncem tretjine izenačili, zadel je Chris Dodero.