Nova zvezda je rojena – Carlos Alcaraz v četrtfinalu OP ZDA

Carlos Alcaraz je postal najmlajši igralec v moderni dobi tenisa, ki se mu je na turnirju velike četverice v New Yorku uspelo prebiti tako daleč. V njegovi domovini ga že primerjajo z Rafaelom Nadalom in drugimi člani nekoč velike četverice ter mu obljubljajo svetlo prihodnost. "Vem, da v Španiji veliko govorijo o meni, a se trudim, da o tem ne razmišljam. Moj fokus je tu v New Yorku in želim uživati vsak dan posebej," je mladi Španec odgovoril na vprašanje novinarja po dvoboju. "Težko je igrati zaporedna dvoboja na pet nizov. Moja želja je, da v igri ostanem čim dlje. Pred prihodom v ZDA nisem razmišljal o četrtfinalu, a glede na to, da igram dobro, sem začel uživati in ta občutek želim čim večkrat ponoviti." Alcaraz, rojen na jugu Španije v Murcii, za katerega že dalj časa skrbi Juan Carlos Ferrero, se bo v naslednjem krogu srečal s tri leta starejšim Kanadčanom Felixom Augerjem Aliassimom, ki je pred leti prav tako veljal za novo zvezdo na teniškem nebu.

Kanadčan je premagal domačina Francesa Tiafoeja s 3:1, Nizozemec Botic van de Zandschulp, 117. na svetovni lestvici, je bil boljši od Argentinca Diega Schwartzmana, drugi igralec na svetu Danil Medvedjev pa ni imel težav z Britancem Danom Evansom. Petindvajsetletni Nizozemec, naslednji tekmec Medvedjeva, je postal šele tretji kvalifikant v zgodovini OP ZDA (kvalifikacije so prvič izvedli leta 1982), ki se je prebil v četrtfinale. Pred letošnjo sezono ni dobil niti enega obračuna na najvišji ravni ATP, v karieri pa je tako v posamični kot konkurenci dvojic zaslužil skupaj 409.200 evrov. Samo z uvrstitvijo v četrtfinale bo v žep pospravil 357.700 evrov. Medvedjev v New Yorku še ni oddal niza. Od Wimbledona je dobil 15 obračunov ob le dveh porazih. Na OP ZDA ima v zadnjih letih lepe spomine, manjka pa pika na i. Leta 2019 je v finalu po epskem obračunu izgubil proti Nadalu, lani pa v polfinalu proti kasnejšemu zmagovalcu, Avstrijcu Dominicu Thiemu.