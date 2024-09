Novak bo zamenjal klub, a ostaja v Nemčiji

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

26-letnik, ki igra na mestu desnega krila, je za slovensko izbrano vrsto prvič nastopil aprila 2021, do danes pa zanjo zbral 47 nastopov in zabil 86 zadetkov. Nazadnje je bil član reprezentance na poletnih olimpijskih igrah, ko je ta zasedla izjemno četrto mesto. Da je Slovenija sploh imela priložnost sploh nastopati na omenjenem elitnem športnem dogodku v Parizu, ima kar nekaj zaslug tudi Novak, ki je v uvodnem krogu kvalifikacijskega turnirja v zadnjih sekundah proti Brazilcem zabil odločilni zadetek za minimalno zmago, ta pa je bila na koncu ena ključnih za četrto slovensko pot na olimpijske igre.

"Zelo sem ponosen, da bom z naslednjo sezono igral za SG. To bo nov velik izziv v moji karieri. Imam velika pričakovanja in se želim hitro vključiti v vrhunsko ekipo," je za spletno stran naslednjih delodajalcev dejal Novak in dodal: "SG je eden največjih klubov v Evropi, z bogato zgodovino, zato ni bilo težko sprejeti odločitve. Flensburg se vedno bori za naslov. Naredil bom vse, da bomo dosegli cilje, ki si jih bomo zastavili!"

"Z Domnom nam je uspelo pridobiti igralca, ki ima ogromen potencial in mednarodne izkušnje," komplimentov na račun Slovenca ne skriva direktor SG Holger Glandorf. "V minuli sezoni je pokazal, da ima velik talent in premore dobro razumevanje igre. Veselimo se sodelovanja z njim," je še dodal.