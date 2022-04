Đoković 'domačo' odisejado zaključil že v drugem krogu

Prvi igralec sveta Novak Đoković je na monaškem pesku ob vetrovnih razmerah gledalcem in navijačem hitro dal vedeti, da še ni v pravi formi. Alejandro Davidovich Fokina je v prvem nizu povedel že z dvema ’breakoma’ (4:1), toda Nole se je vrnil na 3:4, nato pa je vajeti v svoje roke spet prevzel španski matador.

Ta je napadal spečega bika, bika, ki v tej sezoni zaradi že znanih korona-protokolov prav veliko tekem ni odigral. Loparja na teniških turnirjih tako ni ravno pogosto dvigoval, je pa dvigoval prah z dvigovanjem avstralske vize. Neuspešnim seveda. Neuspešen je bil tudi na domačem turnirju v Monte Carlu, kjer posebne vize za nastop ni potreboval, je pa iskal dvig forme pred nadaljevanjem peščene sezone, ki bo vrhunec dosegla na Roland Garrosu. Na turnirju, kjer si bo Srb znova želel poraziti večnega tekmeca Rafaela Nadala … A popotovanja do pariškega trona ni začel najbolje ...

Tudi v drugem nizu je z napadalno igro prevladoval Davidovich Fokina, toda Nole se je nekajkrat vrnil kot feniks iz pepela (zaostajal je z 0:3) in niz odločil sebi v prid v podaljšani igri. To je dobil s 7:5. V tretjem nizu pa Španec uvodoma priigrane prednosti ni izpustil iz rok. Potem ko je Srbu odvzel servis že v uvodni igri, je vse skupaj še nadgradil, Đoković pa v tretjem nizu s Špancem ni uspel držati stika. Na koncu je Davidovich Fokina izkoristil drugo zaključno žogico in tretji niz pod streho spravil z rezultatom 6:1. S tem pa je Đokoviću, ki sta ga na stadionu podpirala tudi žena Jelena in sin Stefan, poslal jasno sporočilo ...

Novak Đoković je sicer zadnji obračun odigral na trdi podlagi, in sicer na turnirju v Dubaju, kjer ga je februarja v četrtfinalu presenetil češki teniški igralec Jiří Veselý.

ATP masters Monte Carlo, 2. krog:

Alejandro Davidovich Fokina (Špa) - Novak Đoković (Srb/1) 6:3, 6:7 (5), 6:1