Novak Đoković in Cori Gauff v hudi vročini napredovala v tretji krog

Favorizirani teniški igralci in igralke so se v hudi vročini in sopari uvrstili v tretji krog odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, med njimi sta tudi oba branilca lanskega naslova - Srb Novak Đoković in Američanka Cori Gauff.

Novak Đoković, ki je v začetku tega meseca osvojil manjkajočo zlato olimpijsko kolajno na igrah v Parizu, je bil v drugem krogu boljši od rojaka Laszla Đereja. Drugi nosilec turnirja z nagradnim skladom 52,3 milijona evrov je uvodna niza dobil s 6:4 in 6:4, v tretjem pa je Đere zavoljo poškodbe dvoboj predal pri zaostanku 0:2. Osem let mlajši Đere je bil do predaja povsem enakovreden svojemu slovitemu rojaku in 24-kratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam. To je po dvoboju priznal tudi Đoković, ki je dosegel svojo 90. zmago na betonskih igriščih v Flushing Meadowsu.

Casper Ruud FOTO: AP icon-expand

"Nihče od nas ne želi napredovati zaradi zdravstvenih težav tekmeca. Đere je sijajen igralec in bi moral drugi niz dobiti, saj je že vodil s 4:2. Moja igra ni bila najboljša, predvsem porazen je bil moj začetni udarec, tako da sem se moral zanesti na svojo igro z osnovne črte," je po dvoboju dejal zmagovalec OP ZDA v letih 2011, 2015, 2018 in 2023. V naslednjem krogu ga čaka Avstralec Alexei Popyrin, ki je bil zanesljivo boljši od Španca Pedra Martineza s 6:2, 6:4 in 6:0. Poleg Đokovića so napredovali tudi Nemec Alexander Zverev, Rus Andrej Rubljov in Norvežan Casper Ruud, prav vsi pa so morali premagati francoske tekmece. Četrtpostavljeni Nemec je ugnal Aleksandra Müllerja s 6:4, 7:6 (5), 6:1, šestopostavljeni Rus Arthurja Rinderknecha s 4:6, 5:7, 6:1, 6:2 in 6:2, osmopostavljeni Norvežan pa Gael Monfilsa s 6:4, 6:2, 2:6 in 7:6 (3).

V ženskem delu turnirja je izpadla osmopostavljena Čehinja Barbora Krejičkova, od dvakratne zmagovalke turnirjev za grand slam v Parizu 2021 in Wimbledonu 2023 je bila boljša Romunka Gabriela Ruse, ki je zmagala s 6:4 in 7:5. Druge pretendentke so bile uspešne, med njimi tudi lanska zmagovalka Coco Gauff in drugopostavljena Belorusinja Arina Sabalenka.

Coco Gauff je odlično odprla domači grand slam. FOTO: AP icon-expand