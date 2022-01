Novak Đoković je nazaj: Registriran na dubajskem ATP turnirju

Novak Đoković je nazaj. Po tem, ko je bil glavni akter v veliki športni aferi zadnjega časa in po tem, ko se ni mogel udeležiti OP Avstralije, kjer je veljal za nevarnost za javno zdravje v državi, kar je privedlo vse do deportacije, se bo ‘Nole’ znova udeležil turnirja. In sicer gre za turnir v Dubaju, kjer bo sodeloval na ATP 500, bo pa bo tudi prvi nosilec omenjenega turnirja. Potekal bo med 14. in 26. februarjem.

Đoković bo lahko normalno vstopil v Združene arabske emirate. Za svojo pot bo sicer potreboval več PCR-testiranj, toda ostale zahteve mu ne prepovedujejo vstopa v državo. 72 ur pred letom bo moral opraviti prvo PCR-testiranje, šest ur pred letom še eno. Nato pa še zadnje na končni destinaciji v Dubaju. Predpisov za cepljene in necepljene v državi ni. Kljub temu pa beležijo zelo visoko precepljenost državljanov.

Tako naj bi se tenisač vrnil na igrišče. In to na turnirju, ki mu je očitno všeč, kajti dobil ga je že petkrat. Zadnjič leta 2020 proti Stefanosu Cicipasu s 6:3 in 6:4. Čeprav naj bi bil vabljen tudi na druge turnirje, kot je na primer tisti v Rotterdamu, se je odločil za sodelovanje v Dubaju, ki je prvi, kjer po prestani sagi potrjuje svojo prisotnost. Oziroma je vsaj na njihovem seznamu.