Novak Đoković: Maske so padle, obeti za nastop v Avstraliji so dobri

Januarja letos je Novak Đoković , ki še vedno ni cepljen proti covidu-19, pristal v Melbournu, ampak po tem, ko so ga tamkajšnje oblasti priprle, je državo moral zapustiti. Posledično ni nastopil na prvem letošnjem turnirju velike četverice, pozneje v letu pa tudi na zadnjem (US open). Avstralske oblasti so Đokovića poleg pregona iz države kaznovale tudi s triletno prepovedjo vstopa v državo. Đoković se prek svojih odvetnikov v Avstraliji zdaj bori za to, da mu omenjeno prepoved prekličejo in mu dovolijo, da v letu 2023 nastopi na turnirju, ki ga je do zdaj osvojil devetkrat.

"Prejel sem pozitivne namige, ampak to je vse neuradno. Moji odvetniki komunicirajo z oblastmi v Avstraliji, ki so odgovorne za moj primer. Upam, da bom prejel neki odgovor, kakršen koli že bo. Upam, da ga bom prejel v naslednjih nekaj tednih, kar bi mi omogočilo, da se primerno pripravim na začetek sezone," je za Blic dejal zmagovalec 21 turnirjev za grand slam. Potrdil je veliko željo, da zaigra na prvem turnirju v sezoni 2023: "V Avstraliji sem vedno igral svoj najboljši tenis, kar je jasno po mojih rezultatih, zato sem vedno dodatno motiviran za to, da tam igram."

Sodniški postopki, pripor in medijska pozornost med letošnjo sago v Avstraliji so na Đokoviću razumljivo pustili velik pečat: "Predvsem prvih šest mesecev v letošnjem letu. S tem sem se poskušal soočiti na določen način in mislil sem, da sem to popolnoma prebolel, ampak ni bilo tako. S tem sem se moral soočiti na drugačen način in se tega slabega občutka rešiti skozi nastope na turnirjih."

"Obstajajo tudi ljudje, ki menijo, da mogoče ne bi bilo dobro, če bi šel tja. To spoštujem, saj ima vsak drugačno mnenje o moji situaciji in okoliščinah, v katerih sem se znašel. Na koncu koncev jaz nikogar nisem žalil in nikoli nisem bil na nikakršen način nespoštljiv do nikogar. Vedno sem se trudil pokazati, da je za vsakega pomembno, da ima pravico izbire. Vedel sem, da bom zaradi svojih izbir moral preživeti določene posledice, kot je na primer bila moja odsotnost na tekmovanju US Open," je razmišljanje o svojem cepitvenem statusu podelil Đoković. "Med tem procesom je padlo veliko mask in zelo zanimivo mi je bilo opazovati, kako se je med letom kdo obnašal do mene," je dodal.