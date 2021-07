Veliki Nole po novi šampionski predstavi do 20. grand slama v karieri

Srbski teniški igralec Novak Đoković je še šestič v svoji karieri osvojil trofejo v Wimbledonu. V velikem finalu je na nabito polnem londonskem osrednjem igrišču v štirih nizih strl Italijana Mattea Berrettinija (6:7, 6:4, 6:4 in 6:3). Srbski teniški igralec je tako osvojil še dvajseti grand slam, s tem dosežkom pa se je na vrhu lestvice osvojenih slamov izenačil z velikima rivaloma Rafaelom Nadalom in Rogerjem Federerjem.

Đoković je z zmago v Wimbledonu osvojil še 20. grand slam v karieri. Skupno je osvojil 9 OP Avstralije, šest Wimbledonov, tri OP ZDA in dva Roland Garrosa.

Novak Đoković je v uvodni igri, v kateri si je privoščil kar dve dvojni napaki, rešil dve break žogici. Srb je nato prišel do svoje prve break žogice v četrti igri, a se je Matteo Berrettini rešil. Je pa Nole izkoristil svojo drugo priložnost za odvzem servisa in tako povedel s 3:1 v prvem nizu. Break je brez težav potrdil in po 22 minutah igre je vodil že s 4:1. Đoković je v osmi igri na servis Berrettinija že imel prvo zaključno žogico za osvojitev prvega niza, toda Italijan se je v maratonski igri izvlekel. Ubranjena set žogica mu je dala krila, že v naslednji je zlomil Noleta in nato suvereno izenačil na 5:5. Đokoviću je nato uspelo dobiti naslednjo servisno igro in povesti s 6:5. Italijan je nato zdržal pod pritiskom, zmagovalca prvega niza je tako določila podaljšana igra. To je bolje pričel Berrettini, ki je z enim minibreakom povedel s 3:0, toda Nole se je hitro vrnil in izenačil na 3:3. A Italijan ni popustil, najprej je dobil točko na svoj, nato pa še na Noletov servis. Ob vodstvu s 6:4 je imel Berrettini na svoj začetni udarec prvo set žogico, ki jo je tudi izkoristil, in prvi niz pod streho spravil v podaljšani igri z izidom 7:4.

Đoković je odgovoril z odlično igro na začetku drugega niza, v katerega je vstopil zelo osredotočen. Izkoristil je prvo break žogico in hitro povedel z 2:0. Tudi v tretji igri drugega je Srb pritisnil na Italijanov servis in nato z dvojnim breakom povedel s 3:0. Brez težav je nato Nole potrdil odvzem servisa in po 20 minutah igre v drugem nizu je vodil že s 4:0. Đoković je ob vodstvu s 5:2 še drugič danes serviral za osvojitev niza, a niti drugič se mu ni izšlo. Italijan je odvzel servis Srbu, nato pa je Đoković znova zaigral bolje in že na Berrettinijev servis prišel do treh vezanih set žogic za osvojitev drugega niza. A Italijan se ni predal in s petimi zaporednimi točkami je prišel do znižanja na 4:5. Nato pa je Noletu vendarle uspelo odservirati za niz. Brez izgubljene točke je osvojil deseto igro drugega niza in se veselil osvojenega niza z rezultatom 6:4.

V tretjem nizu je prvi do breaka prišel Đoković, in sicer je izkoristil prvo priložnost v tretji igri tretjega niza. V šesti igri je imel Berrettini dve vezani žogi za odvzem servisa, toda Italijanu se ni izšlo. Đoković je v morda ključni igri dvoboja prišel do štirih zaporednih točk in se veselil vodstva s 4:2. Ob vodstvu s 5:4 je Đoković (znova) serviral za osvojitev niza. Tokrat se mu roka ni zatresla; brez večjih težav je dobil svojo servisno igro in povedel z 2:1 v nizih. V četrtem nizu smo spremljali izjemno izenačeno borbo obeh tenisačev, a male bitke na svoj začetni udarec je Noletu uspelo pospraviti pod streho. Posebej nevarno je bilo v šesti igri, a se je Noletu po zaostanku 0:30 uspelo izvleči z nekaj fenomenalnimi točkami. Đoković je z vetrom v jadrih v sedmi igri prišel do break žogice, igro pa mu je z dvojno napako 'podaril' kar Berrettini. Nole je brez težav potrdil break in se dokopal do vodstva s 5:3. Že v naslednji igri je Đoković na servis Italijana prišel do žogice za osvojitev turnirja, a se je v prvem poskusu Berrettini izvlekel. Tudi v drugem poskusu se je izvlekel, v tretjem pač ne, in tako se je Srb razveselil 20. osvojenega grand slam turnirja. Berrettini je bil seveda po dvoboju razočaran, a vendarle gre za uspeh kariere za 25-letnega Italijana, tako da si bo ta Wimbledon lahko ohranil v lepem spominu. Đokoviću je po veliki zmagi čestital tudi 'Gospod Wimbledon' – Roger Federer.

Wimbledon, finale:

Novak Đoković (Srb/1) – Matteo Berrettini (Ita/7) 6:7 (4), 6:4, 6:4, 6:3