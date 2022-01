Novak Đoković: Zaslišanje se je začelo

James Allsop , Anthony Besanko in David O’Callaghan so sodniki, ki bodo odločali o tem ali bo številka ena svetovnega tenisa lahko branila naslov zmagovalca na OP Avstralije. V primeru, da odločitev Alexa Hawka razveljavijo, bo Srb že v ponedeljek lahko stopil na teniška igrišča v Melbournu in zaigral proti rojaku Miomirju Kecmanoviću . S tem bi začel borbo za 21. grand slam in svoj deseti naslov na OP Avstralije.

V primeru, da sodniki ministrovo odločitev potrdijo, pa se bo Đoković moral odpraviti proti letališču in odleteti iz države. Kdaj bi se v njo znova lahko vrnil je veliko vprašanje, saj mu v primeru deportacije grozi triletna prepoved vstopa v državo. Đoković je zapustil Park Hotel v katerem se je znova nahajal v priporu in se je zaslišanja udeležil v pisarnah svojih odvetnikov.

Obramba Đokovića

Vrhovni sodnik Allsop je zaslišanje začel z razlago zakaj so se odločil, da bodo prisotni trije sodniki. Za to so se odločili, ker Đoković v primeru potrditve preklicitve vize ne bi imel na voljo dovolj časa za ponovno pritožbo pred začetkom OP Avstralije. Allsop je že pred začetkom govora Đokovićevega odvetnika zaprosil za čim bolj učinkovit način komunikacije in izrazil željo, da se zaslišanje zaključi še pred odmorom za kosilo.

Đokovićev odvetnik Nicholas Wood je svojo obrambo začel s trditvijo, da minister Hawke pri odločitvi ni vzel v obzir zdravstvenih dokazov, ki jih je Đoković podal. Kot glavni razlog za ukinitev vize je Hawke po mnenju Wooda podal predvidevanje vlade, da je Srb na splošno proti cepljenju. Wood je nato sodnikom predlagal, da za tako trditev nimajo dovolj dokazov. Namignil je tudi, da je edini razlog zakaj je prihod Đokovića v Avstralijo mobiliziral skupine, ki so proti cepljenju, ravno odločitev vlade, da Srba pripre in poskuša deportirati. Po njegovem mnenju so prav dejanja vlade motivirala in mobilizirala skupine, ki so proti celjenju. Dejal je, da ta motivacija ne bi bila prisotna, če bi Đokoviću preprosto dovolili, da nastopi na OP Avstralije.