Đoković nov dom našel v Atenah: selitev zaradi politike?

Govorice o selitvi Novaka Đokovića v Atene so potrjene. 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je s svojo družino našel dom v predmestju grške prestolnice, kjer se začenja novo poglavje njegovega življenja. Mnogi so mnenja, da se je srbski as v Grčijo odmaknil zaradi političnih pritiskov v domovini.

Otroka Novaka Đokovića, sin Stefan in hči Tara, sta že vpisana na Saint Lawrence College, britansko zasebno šolo v Atenah, kar simbolno potrjuje odločitev družine za selitev. Srbski as je bil opažen tudi v teniškem klubu Kavouri, kjer je treniral s sinom.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Od junaka do "lažnega patriota"

Selitev v Grčijo spremljajo politični odmevi iz Srbije. Đoković, ki je dolgo veljal za nacionalnega heroja (za mnoge seveda še vedno), se je v zadnjih mesecih znašel pod plazom kritik medijev, naklonjenih predsedniku Aleksandru Vučiću. Razlog? Njegova podpora študentskim protestom, ki zahtevajo politične spremembe.

Đoković je javno stopil na njihovo stran in na družbenih omrežjih zapisal: "Kot nekdo, ki globoko verjame v moč mladih in njihovo željo po boljši prihodnosti, menim, da je pomembno, da se njihov glas sliši. Srbija ima ogromen potencial, njena izobražena mladina pa je njena največja moč. Vsem nam so potrebni razumevanje in spoštovanje. Z vami, Novak." Še več, eno od svojih zmag na OP Avstralije je posvetil poškodovanemu študentu, na košarkarski tekmi v Beogradu se je pojavil v puloverju z napisom "študenti so prvaki", na spletu pa delil posnetke množičnih shodov s komentarjem "Zgodovina, neverjetno". Srbski tabloidi so odgovorili z napadi, ga označili za "lažnega patriota" in obtožili podpore t. i. "barvni revoluciji".

Novi začetki v Atenah

Vse bolj se špekulira, da bo Đoković zaprosil za grški zlati vizum, ki zagotavlja prebivanje v zameno za investicijo. Znano je tudi, da se je že dvakrat srečal z grškim premierjem Kiriakosom Micotakisom, nazadnje na otoku Tinos.

Novak Đoković FOTO: AP icon-expand

Najem hiše v Glyfadi, obmorskem predelu Aten, kjer so v zadnjih letih bivali tudi slovenski nogometni reprezentanti Benjamin Verbič, Andraž Šporar in Adam Gnezda Čerin, družini zagotavlja zasebnost in dostop do vrhunskih športnih objektov. Atene pa so tudi strateška lokacija z vidika teniškega koledarja – v prvem tednu novembra bodo prvič gostile turnir serije ATP 250, ki je bil doslej organiziran v Beogradu. Đoković je nastop že potrdil, Atene pa vključil v svoj verjetno skrajšan urnik za leto 2025.

Na športnem razpotju

Tudi na igrišču je Đoković na prelomnici. 38-letni Srb, ki še vedno premore izjemno raven igre, je letos igral v polfinalu na vseh štirih turnirjih za grand slam. A po zadnjem porazu na OP ZDA proti Carlosu Alcarazu je postalo jasno, da nova generacija, ki jo vodita Alcaraz in Jannik Sinner, vse bolj prevzema primat.

Novak Đoković in Carlos Alcaraz FOTO: AP icon-expand