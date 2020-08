Novak Đoković stopil v bran izključenima igralcema: Vodilni se niso držali dogovora

Argentinec in Bolivijec sta bila po poročanju francoske tiskovne agencijeAFP na testiranju negativna na novi koronavirus, vseeno pa so organizatorji po posredovanju zdravniške službe na turnirju v New Yorku obema odredili karanteno ter jima tem onemogočili nastop na turnirju, ob upoštevanju dolžine karantene pa tudi nastop na OP ZDA.

Novak Đoković je v pogovoru zaESPN dejal, da odločitve ne razume. "Pred nekaj tedni so nam posredovali informacije glavnega zdravnika ameriške teniške zveze, da lahko ob negativnem testu igralci nadaljujejo z igranjem na turnirju, četudi je pozitiven kdo od spremljevalnega osebja," je dejal številka ena moškega tenisa.

"Igralci smo jezni, zaradi vsega, kar se je zgodilo s Pello in Dellienom ter kako so ju obravnavali," je dodal Đoković.

Srb je dejal, da so to vprašanje postavili številni igralci v skupinskem video klicu in da so jim odgovorni to zatrdili, čeprav so kasneje morali podpisati dokument, ki omogoča organizatorju, da preveri bližje stike pozitivnih oseb in se nadalje odloča na podlagi pridobljenih dokazov.

Tiskovni predstavnik ameriške teniške zveze Chris Widmaier je za ESPN dejal, da je izključitev igralcev v skladu s priporočili, ki so jih dobili od zdravnikov in strokovnjakov. Po poročanju AFP pravila bližnjih stikov "predvidevajo karanteno za igralce, ki se s pozitivno osebo 15 ali več minut zadržujejo na razdalji manj kot dveh metrov".

"Enostavno povedano morajo igralci, ki so v bližnjem stiku z okuženimi za 14 dni v karanteno. To ni stvar presoje," je dejal Widmaier.

Turnir serije masters v teh dneh namesto v Cincinnatiju poteka v New Yorku, kamor so ga prestavili zaradi lažjega obvladovanja teniškega mehurčka v času epidemije novega koronavirusa. Na njem bo po uspešno opravljenih dveh nalogah v kvalifikacijah nastopil tudi najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene. V prvem krogu se bo v nedeljo pomeril s 13. nosilcem, Čilencem Cristianom Garinom.