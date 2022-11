Novak Đoković: 'Svoboda govora je dan danes zgolj iluzija'

"Vem, da nekateri ljudje mislijo, da 'foliram' in nekatere stvari počnem, ker želim biti priljubljen. Ni tako, jaz zgolj želim biti jaz, edinstven. To se danes izgublja. Ni mogoče vsem ugoditi, če pa imamo politično korektnost, potem vendarle lahko izrazimo svoje ideje s spoštovanjem, brez sovraštva in s svobodno. Svoboda govora je po mojem mnenju dan danes zgolj iluzija," je v pogovoru z italijansko La Stampo dejal Novak Đoković. Spomnimo, da Srb še vedno ni cepljen proti covidu-19. Januarja letos pa so ga izgnali iz Avstralije zaradi njegovega cepitvenega statusa. Tudi na zadnjem turnirju velike četverice letošnje sezone v Ameriki ni smel nastopati zaradi istega razloga.