Novak Đoković v 2024 po 25. naslov in zlato medaljo

Šestintridesetletni srbski tenisač ima na odprtem prvenstvu Avstralije prvo priložnost, da po številu naslovov na turnirjih za grand slam prehiti avstralsko legendo Margaret Court, ki ima tako kot on štiriindvajset zmag. Novak Đoković se je z njo izenačil na zadnjem lanskem turnirju v New Yorku, ki je bil en od treh osvojenih v 2023 ob Avstraliji in Parizu.

Hkrati bo imel Đoković avgusta v Parizu peto možnost, da se dokoplje do tako želene zlate olimpijske medalje, ki mu edina manjka v zbirki naslovov. Bronasto je Srb osvojil na igrah 2008 v Pekingu, na naslednjih treh v Londonu, Riu de Janeiru in Tokiu pa se ni prebil do zaključnih bojev.

Avstralija - Ljubezen na prvi pogled

Đoković ima z odprtim prvenstvom Avstralije zelo posebno vez. Prvega od svojih štiriindvajsetih naslovov za grand slam je osvojil v Melbournu 2008, ko je bil v finalu s 3:1 boljši od Jo-Wilfrieda Tsongaja.

V Melbourne Parku je Đoković osvojil deset naslovov. Skupno je odigral 97 dvobojev, 89 jih je dobil, osemkrat pa je izgubil. V osemnajstih letih še ni izgubil v polfinalu ali finalu; trikrat je izpadel v četrtfinalu, dvakrat v četrtem krogu, dvakrat v prvem in enkrat v drugem krogu.

Đoković v Melbournu ni izgubil že od 2018. Trenutno je v nizu 28 zmag; slavil je 2019, 2020, 2021 in 2023.

Leto 2022 ima črno piko. Zaradi njegovih prepričanj o cepivu proti covidu-19 ga je Avstralija izgnala z države, kar je med ljudmi sprožilo različne reakcije. Đoković je ostal diplomat. Ko se je 2023 vrnil v Melbourne, je dejal, da mu nobena stvar ne more spremeniti čustev, ki jih čuti do dežele tam spodaj.