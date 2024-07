Novak Đoković težje od pričakovanj v tretji krog

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se je uvrstil v tretji krog turnirja za grand slam v Wimbledonu. Sedemkratni zmagovalec turnirja v All England Clubu je odpor Britanca Jacoba Fearnleyja strl v štirih nizih, po treh urah in dveh minutah je zmagal s 6:3, 6:4, 5:7 in 7:5.