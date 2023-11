Novak Đoković za svoj veliki cilj označil Pariz 2024

Olimpijske igre v Parizu bodo prihodnje leto prav posebna motivacija za teniškega super zvezdnika Novaka Đokovića . "Vsekakor so eden od velikih ciljev, tako kot tudi štirje turnirji za grand slam," je dejal Đoković po zmagi na finalu ATP v Torinu in se zazrl v leto 2024.

"To bo zelo natrpan koledar in zahteven urnik z namenom, da bomo lahko preklopili z najpočasnejše površine na najhitrejšo in nato nazaj na najpočasnejšo," je dejal Đoković.

Konec maja se bo začelo odprto prvenstvo Francije na pesku, nato pa v začetku julija Wimbledon na travi. Približno dva tedna pozneje se začenja olimpijski teniški turnir, ki bo na pesku na stadionu Roland Garros v Parizu.

"To bodo zelo zahtevne priprave," je dejal Đoković, ki kljub vsem uspehom ostaja zelo motiviran: "Vedno imam najvišje ambicije in cilje. Tudi prihodnje leto ne bo nič drugače. V sezoni lahko osvojiš štiri grand slame in olimpijsko zlato."