Đokovićevemu zadnjemu plesu v New Yorku še ni videti konca

New York, 01. 09. 2025 06.55 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.J. , STA
Komentarji
0

Novak Đoković se je že prebil v četrtfinale odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. Srbski teniški zvezdnik je v osmini finala gladko ugnal Nemca Jana Lennarda Stuffa ugnal v treh nizih in nadaljuje lov na rekordni 25. grand slam. Že pred njim si je četrtfinale priigral drugi nosilec Španec Carlos Alcaraz, uspešna je bila tudi ženska številka 1, Belorusinja Arina Sabalenka.

Novak Đoković je tako kot na prejšnjih dvobojih v New Yorku tudi tokrat v prvem in drugem nizu na igrišču pred 24.000 gledalci zahteval pomoč fizioterapevta, težave pa se niso poznale v njegovi igri, saj je zmagal s 6:3, 6:3 in 6:2. "Vsekakor pomaga, če dobro serviraš. Mislim, da sem v prejšnjem krogu odlično serviral in tudi nocoj mi je dobro uspelo," je po zmagi dejal Đoković. "To mi zelo olajša delo na igrišču."

Novak Đoković
Novak Đoković FOTO: AP

Srb je pri 38 letih postal najstarejši igralec, ki se je v eni sezoni uvrstil v četrtfinale vseh štirih turnirjev za grand slam, z zmago pa se je uvrstil tudi v svoj rekordni 64. četrtfinale turnirjev velike četverice. Zahvaljujoč četrtfinalu lahko Đoković še vedno tudi upa na 25. naslov na turnirjih za veliki slam, s čimer bi postal edini rekorder pred Avstralko Margaret Court. V boju za mesto v polfinalu se bo pomeril z Američanom Taylorjem Fritzem.

Ta je gladko prišel med najboljših osem z zmago nad Čehom Tomasom Machačem s 6:4, 6:3, 6:3 v le uri in 38 minutah. Zdaj upa, da bo postal prvi ameriški moški zmagovalec New Yorka po Andyju Roddicku leta 2003, potem ko so že izpadli nosilci Ben Shelton, Tommy Paul in Frances Tiafoe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Carlos Alcaraz, ki je na poti, da se z Đokovićem pomeri v polfinalu, je na stadionu Arthur Ashe prav tako zmagal v treh nizih. Zmagovalec petih turnirjev za grand slam za zdaj v New Yorku še ni oddal niza. "Mislim, da se moj slog tenisa precej dobro ujema z energijo tukaj v New Yorku," je dejal 22-letnik. "Energija je posebna, ko igraš podnevi in zvečer. Ni pomembno, ljudje so vedno tam. Obožujem to in mislim, da zato tukaj igram svoj najboljši tenis," je dodal drugi nosilec, ki ga v četrtfinalu čaka dvoboj s Čehom Jirijem Lehečko.

Arina Sabalenka
Arina Sabalenka FOTO: AP

V ženskem žrebu je bila Arina Sabalenka nezaustavljiva in je 95. na svetovni lestvici, Španko Cgristino Busco premagala s 6:1 in 6:4. Beloruska zvezdnica se je zdaj prebila vsaj v četrtfinale 12 zaporednih turnirjev za grand slam. "Zelo sem ponosna, mislim, da je to neverjeten dosežek," je dejala Sabalenka. "Mislim, da je bilo zame ključno ravnovesje med življenjem na igrišču in zunaj njega. Mislim, da sem odlično uskladila res trdo delo z odličnim okrevanjem in zabavo. To je ključ do uspeha," je dodala 27-letnica, ki se bo v četrtfinalu pomerila s Čehinjo Marketo Vondroušovo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekdanja zmagovalka OP Francije in Wimbledona Barbora Krejčikova je po preobratu - rešila je osem meč-žogic - izločila Taylor Townsend. "Kakšna tekma," je dejala Krejčikova, ki je razkrila, da se je po tem, ko je zaradi poškodbe hrbta izpustila prve mesece sezone, spraševala, ali bo sploh kdaj še igrala tenis. "Šest mesecev sem bila odsotna in nisem vedela, ali bom sploh kdaj še igrala. Zelo sem vesela, da sem lahko tukaj," je dodala Krejčikova, ki se bo v četrtfinalu pomerila z Američanko, s četrto nosilko Jessico Pegula.

Izidi, New York, grand slam (76,8 milijona evrov):
- moški, osmina finala:
Jiri Lehečka (Češ/20) - Adrian Mannarino (Fra) 7:6 (4), 6:4, 2:6, 6:2;

Carlos Alcaraz (Špa/2) - Arthur Rinderknech (Fra) 7:6 (3), 6:3, 6:4;

Taylor Fritz (ZDA/4) - Tomaš Machač (Češ/21) 6:4, 6:3, 6:3;

Novak Đoković (Srb/7) - Jan Lennard Struff (Nem) 6:3, 6:3, 6:2;

- ženske, osmina finala:
Jessica Pegula (ZDA/4) - Ann Li (ZDA) 6:1, 6:2;

Barbora Krejčikova (Češ) - Taylor Townsend (ZDA) 1:6, 7:6 (13), 6:3;

Arina Sabalenka (Blr/1) - Cristina Bucsa (Špa) 6:1, 6:4;

Marketa Vondroušova (Češ) - Jelena Ribakina (Kaz/9) 6:4, 5:7, 6:2.

tenis op zda
