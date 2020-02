Đoković preživel grožnje Thiema in še osmič osvojil OP Avstralije

Srb je v ’Deželi tam spodaj’ nadaljeval tradicijo: vsakič, ko je prišel v finale Melbourna, je na koncu dvignil zmagovalno lovoriko. Tudi tokrat je bilo tako: a bilo je precej težje, kot je marsikdo pričakoval. Dominic Thiem je vodil že z 2:1 v nizih, Novak Đoković je zahteval tudi zdravniško pomoč, a je Srb našel pot do preobrata. Najprej je izenačil na 2:2, v odločilnem, petem nizu, pa je Avstrijca, ki je na poti do finala izločil (tudi) Stana Wawrinko, Rafaela Nadala in Alexandra Zvereva, zlomil že v tretji igri, ko je povedel z 2:1. Prednost je nato (brez večjih težav) uspel zadržati do konca in se veselil osme zmage na OP Avstralije. S tem se je Srb le še utrdil na prvem mestu po številu osvojenih lovorik na omenjenem grand slamu – sledita Roy Emerson in Roger Federer s po šestimi lovorikami.

Đoković je obračun začel zelo suvereno in hitro povedel s 3:0, Thiem je po slabšem začetku le ogrel svoj motor in se vrnil na 4:4, nato pa je Đoković dobil naslednji dve igri ter tako pod streho pospravil prvi niz z rezultatom s 6:4. V drugem je Thiem udaril prvi in povedel s 3:1, a je podobno kot v prvem nizu Thiem tudi Nole našel pot do izenačenja na 4:4. Nato je Thiem nasprotniku do konca niza prepustil le še dve točki in izenačil na 1:1 (6:4). Tretji niz je bil enosmerni promet, vidno načeti Đoković, ki ga je ob živce spravil še sodnik s kaznijo ’prepoznega’ serviranja, se je hitro znašel v zaostanku z 0:4, njegova telesna govorica pa je bila vse prej kot spodbudna. Tretji niz se je tako zaključil s 6:2 v korist Thiema. V četrtem je Nole uspel držati korak z Avstrijcem in ga nato presenetil v osmi igri niza, ko mu je odvzel servis za vodstvo s 5:3. Sledila je suverena servisna igra Srba (6:3), ki je tako izid izenačil na 2:2 v nizih.