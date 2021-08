Đoković v New Yorku v lovu na zgodovinski dosežek

Novak Đoković, ki bo na vrhu lestvice ATP že 336. teden, lahko z naslovom v New Yorku postane drugi igralec v odprti eri tenisa oziroma od 1968 dalje in Avstralcu Rodu Laverju (1969) z zmagami na vseh štirih največjih turnirjih sezone v istem letu, oziroma tako imenovani koledarski Grand Slam. V letu 2021 je 34-letni srbski igralec osvojil OP Avstralije, Rolland Garros in Wimbledon. Z 21. osvojenim grand slamom bi hkrati prehitel Rogerja Federerja in Rafaela Nadala, ki na OP ZDA ne bosta nastopila in ki imata v svojih zbirkah po dvajset največjih naslovov.

Do poraza proti Nemcu Alexandru Zverevu v polfinalu olimpijskih iger v Tokiu je bil Đoković na poti do tako imenovanega zlatega Grand Slama (zmaga na štirih turnirjih za grand slam in zlato odličje na OI), kar je uspelo doseči Nemki Steffi Graff leta 1988.

Đoković je pred začetkom turnirja v New Yorku dejal: "Komaj čakam. Sem zelo motiviran in sem velik teniški privrženec, tudi zgodovine. Imam možnost pisati zgodovino in to bom poskušal uresničiti."

Tudi njegov trener Goran Ivanišević je prepričan v uspeh: "Zame je Novak najboljši v zgodovini. Zmagal bo na OP ZDA, trdno verjamem v to, da bo zmagal vse štiri. Potem mislim, da je zgodba zaključena."

Slovenija v New Yorku ne bo imela svojih predstavnikov. Aljaž Bedene je udeležbo odpovedal zaradi zdravstvenih težav, Blaž Rola pa je pokleknil na zadnji kvalifikacijski stopnički.