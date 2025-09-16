'Reprezentančni odmor je priložnost za 'reset' in nov začetek'

V taboru Krima Mercatorja ne bežijo od dejstva, da se je evropska sezona začela katastrofalno. Dve tekmi in dva visoka poraza. Predvsem pa močno vidna nemoč ljubljanskih rokometašic med evropsko rokometno elito. Morda je reprezentančni odmor prišel še v pravem času, da se Ljubljančanke temeljito pripravijo na nadaljevanje sezone v lig

Močno pomlajena in spremenjena ekipa Krima se je po visokem porazu v gosteh pri Brestu v uvodnem krogu prvič v tej sezoni predstavila tudi ljubljanskim gledalcem v Tivoliju. Čeprav so bile želje drugačne, se je tekma končala z novim (prepričljivim) porazom Ljubljančank. Te so le v redkih obdobjih - ob koncu prvega in v drugi polovici drugega polčasa - pokazale takšno igro, ki bi lahko prinesla kaj več, toda večino časa so imele igralke Podravke vse pod nadzorom in vpisale svojo drugo zmago.

V skupini B so ob Krimu, Podravki in Brestu še madžarski Ferencvaros, danska Odense in Ikast, romunska Bukarešta in norveška Sola. Najboljši dve ekipi se bosta neposredno prebili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo kvalifikacijske tekme za uvrstitev četrtfinale.

Žiga Novak FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Trener Krima Mercatorja Žiga Novak si je zaželel, da bi njegove igralke zaigrale pogumneje kot v Franciji, a se to ni zgodilo in nov visok poraz je bil neizbežen. "Spet smo začeli pritiskati prepozno, tako v prvem kot drugem polčasu. Če bi dlje časa igrali v višji prestavi, bi lahko bilo drugače. V napadu smo ostali pod pričakovanji, čeprav smo nekatere akcije izpeljali dobro," je med drugim dejal strateg Ljubljančank.