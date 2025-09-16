'Reprezentančni odmor je priložnost za 'reset' in nov začetek'

Močno pomlajena in spremenjena ekipa Krima se je po visokem porazu v gosteh pri Brestu v uvodnem krogu prvič v tej sezoni predstavila tudi ljubljanskim gledalcem v Tivoliju. Čeprav so bile želje drugačne, se je tekma končala z novim (prepričljivim) porazom Ljubljančank. Te so le v redkih obdobjih - ob koncu prvega in v drugi polovici drugega polčasa - pokazale takšno igro, ki bi lahko prinesla kaj več, toda večino časa so imele igralke Podravke vse pod nadzorom in vpisale svojo drugo zmago.
V skupini B so ob Krimu, Podravki in Brestu še madžarski Ferencvaros, danska Odense in Ikast, romunska Bukarešta in norveška Sola. Najboljši dve ekipi se bosta neposredno prebili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo kvalifikacijske tekme za uvrstitev četrtfinale.
Trener Krima Mercatorja Žiga Novak si je zaželel, da bi njegove igralke zaigrale pogumneje kot v Franciji, a se to ni zgodilo in nov visok poraz je bil neizbežen. "Spet smo začeli pritiskati prepozno, tako v prvem kot drugem polčasu. Če bi dlje časa igrali v višji prestavi, bi lahko bilo drugače. V napadu smo ostali pod pričakovanji, čeprav smo nekatere akcije izpeljali dobro," je med drugim dejal strateg Ljubljančank.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.